Каллас прокоментувала «вибори» РФ на окупованих територіях України

Кая Каллас підкреслила, що у Росії залишилася лише видимість демократії

Голова європейської дипломатії анонсувала санкції проти осіб, причетних до проведення «виборів»

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас назвала вибори до Держдуми РФ черговим ударом по російській демократії та анонсувала санкції проти людей, причетних до проведення «виборів» на окупованих територіях України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її допис в Х.

«Так звані вибори до Думи стали черговим серйозним ударом по російській демократії. Їхній результат ніколи не викликав сумнівів. Кремль придушив інакомислення, заборонив діяльність єдиної зареєстрованої партії, яка виступала проти війни в Україні, та не допустив міжнародних спостерігачів за виборами», – йдеться у дописі.

Каллас підкреслила, що у Росії залишилася лише видимість демократії.

«Я запропонувала вжити заходів проти тих, хто сприяє проведенню цих фіктивних виборів на окупованих територіях України», – наголосила головна дипломатка ЄС.

Нагадаємо, на виборах до Державної думи РФ журналісти виявили близько 4,5 тис. дільниць, де бюлетені в перший день оброблялися з аномально високою швидкістю.

Ще до початку голосування в Росії повідомляли про тиск на спостерігачів і можливий примус виборців: у Воронежі та області близько 400 спостерігачів від КПРФ заявили про недопуск до роботи. «Главком» уже писав про повідомлення щодо порушень на виборах у РФ.