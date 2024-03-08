ЗСУ ліквідували двійника Пригожина у боях під Роботиним – ЗМІ

Юнусов змінив ім’я і став Євгеном Пригожиним у травні 2018 року

Окупанта називали одним із трьох «найвідоміших двійників Пригожина»

Одного з «двійників» ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина Руслана Юнусова наприкінці січня було ліквідовано у боях під Роботиним. Про це пише видання «Агентство.Новости».

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Дані Юнусова опинилися в списку вбитих десантників із псковської 76 десантно-штурмової дивізії ВДВ. Інформацію про його смерть підтвердила дружина його брата.

Як повідомляли раніше російські ЗМІ, Юнусов був одним із трьох двійників очільника ПВК «Вагнер». Він змінив ім’я, ставши Євгеном Пригожиним, у травні 2018 року.

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«Пригожин Євген Вікторович, що йде у списку під номером 195, виявився єдиним, хто має друге прізвище, ім'я та по батькові – Юнусов Руслан Фетихович», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у 2019 році він був заарештований за пограбування. Перед арештом він пояснив зміну прізвища «родом діяльності» як охоронця. У 2020 році Юнусов отримав вісім років колонії за пограбування, станом на серпень 2023 року він ще відбував покарання.

Російська служба BBC називала його одним із трьох «найвідоміших двійників Пригожина».

Нагадаємо, 7 липня 2023 року The New York Times із посиланням на офіційного представника Пентагону на умовах анонімності повідомляла, що Пригожин використовував двійників, щоб приховати свої пересування.

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Як повідомлялося, 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них нібито був і сам кухар Путіна. Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

Журналісти зробили припущення, що, ймовірно, літак терориста Пригожина було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії.