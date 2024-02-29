Росія намагається повернути контроль над Роботиним і Вербовим

Російські загарбники також прагнуть захопити населені пункти на Авдіївському напрямку

Росія продовжує активний наступ на багатьох напрямках лінії фронту. Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський.

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Особливо напружена ситуація склалася на Авдіївському та Запорізькому напрямках. Там російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка, повідомив головнокомандувач Олександр Сирський.

«Тривають жорсткі бої в районах Вербове та Роботине, над якими ворог намагається повернути контроль», – повідомив головком.

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Сирський заявив, що під час роботи в частинах оперативно-тактичного угруповання «Донецьк», які тримають оборону на Авдіївському напрямку, «в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника, що безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках». Головком каже, що вжив заходів для виправлення ситуації на місці, з виділенням додаткового ресурсу боєприпасів та матеріальних засобів, а також необхідних резервів.

«Хочу відзначити мужність, стійкість і героїзм військовослужбовців Третьої штурмової та 25-ї окремої повітряно-десантної бригад. Вони сміливими та рішучими діями вибили противника, який прорвався на околицю Орлівки», – додав він.

Нагадаємо, Збройні сили України внаслідок ракетного удару по скупченню російських військ в Оленівці Донецької області знищили 19 російських загарбників, зокрема заступника командира підрозділу.

До слова, триває 736-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 99 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 105 авіаційних ударів, здійснив 163 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.