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Росія намагається повернути контроль над Роботиним і Вербовим

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія намагається повернути контроль над Роботиним і Вербовим
Сирський заявив, що ЗСУ вибили росіян з Орлівки
фото з відкритих джерел

Російські загарбники також прагнуть захопити населені пункти на Авдіївському напрямку

Росія продовжує активний наступ на багатьох напрямках лінії фронту. Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський.

Особливо напружена ситуація склалася на Авдіївському та Запорізькому напрямках. Там російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка, повідомив головнокомандувач Олександр Сирський.

«Тривають жорсткі бої в районах Вербове та Роботине, над якими ворог намагається повернути контроль», – повідомив головком.

Сирський заявив, що під час роботи в частинах оперативно-тактичного угруповання «Донецьк», які тримають оборону на Авдіївському напрямку, «в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника, що безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках». Головком каже, що вжив заходів для виправлення ситуації на місці, з виділенням додаткового ресурсу боєприпасів та матеріальних засобів, а також необхідних резервів. 

«Хочу відзначити мужність, стійкість і героїзм військовослужбовців Третьої штурмової та 25-ї окремої повітряно-десантної бригад. Вони сміливими та рішучими діями вибили противника, який прорвався на околицю Орлівки», – додав він.

Нагадаємо, Збройні сили України внаслідок ракетного удару по скупченню російських військ в Оленівці Донецької області знищили 19 російських загарбників, зокрема заступника командира підрозділу.

До слова, триває 736-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 99 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 105 авіаційних ударів, здійснив 163 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Теги: Олександр Сирський війна ЗСУ окупанти

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