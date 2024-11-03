Росіяни утримують в Чорному та Середземному морі по одному ракетоносію – Генштаб
Окупанти вивели у Чорне море корабель, який може нести крилаті ракети «Калібр»
У водах Чорного та Середземного моря вранці в неділю на бойовому чергуванні знаходиться по одному кораблю військово-морського флоту Росії, які оснащені крилатими ракетами типу «Калібр». Цю інформацію підтвердили Військово-морські сили України.
Так, станом на 06:00 неділі в Чорному морі знаходиться 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 4 ракет.
У Середземному морі також перебуває 1 ворожий корабель, що є носієм крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 8 ракет.
Водночас в Азовському морі ворожих кораблів немає.
«За добу в інтересах Росії через Керченську протоку до Чорного моря пройшло 5 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку Босфору; до Азовського моря – 7 суден, з яких 1 рухалося з протоки Босфор», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Військово-морські сили України вперше взяли участь у найбільших навчаннях НАТО з використанням безпілотних систем під час морських операцій під назвою REPMUS 24.
До слова, флот Російської Федерації більше не може впливати на хід бойових дій в Україні. Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.
Раніше стало відомо, що після втрати Ту-22М3 у квітні цього року російські війська стали обережнішими у своїх ударних операціях у Чорному морі. Так, росіяни могли помилково влучити у цивільне судно-зерновоз Aya, поспішаючи через побоювання потрапити під приціл українських ракет.
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