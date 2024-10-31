Олімпійський чемпіон Храмцов збирається незаконно вивезти до РФ українських дітей (відео)

Храмцов планує перевиховати українських дітей

Олімпійський чемпіон з тхеквондо Максим Храмцову, який прямо підтримує диктатора Володимира Путіна та війну проти України, планує взяти участь у заходах з індоктринації та перевиховання українських дітей. Про це інформує Watchers.

Храмцов стверджує, що у листопада збирається привезти до Москви на турнір, який він організовує, дитячу команду з «Донецької народної республіки».

Відтак через російсько-український кордон неповнолітніх українців з Донеччини на турнір перевезуть незаконно.

Окремо Храмцов закликав організаторів інших російських турнірів привозити на змагання в Росію«хлопців та дівчат з нових регіонів». Нагадаємо, «новими регіонами» російська державна пропаганда називає тимчасово окуповані Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області.

Як повідомлялося, російський боксер-професіонал, ексчемпіон світу та колишній володар чемпіонського поясу WBA Gold Федір Чудінов на початку жовтня незаконно відвідав кілька міст окупованої Луганської області.

Крім нелегального перетину державного кордону України, Чудінов ще й відзначився участю в пропагандистському заході з українськими дітьми. Зокрема, він провів «майстер-класи», які містили явні елементи індоктринації та «перевиховання» українських дітей в окупованих Старобільську та Луганську.

Ці заходи були організовані підсанкційними російськими організаціями – заснованим диктатором Володимиром Путіним рухом «Народний фронт» та організацією «Здоровое отечество», які помічені українськими спецслужбами та західними санкційними інституціями в участі у викраденні українських дітей.

Нагадаємо, Міністерство молоді та спорту України, Міністерство закордонних справ України та Спортивний комітет України звернулися до президента Міжнародної Асоціації Всесвітніх ігор Хосе Перурени Лопеса з офіційним листом. Україна закликала зберегти заборону на участь російських і білоруських спортсменів у ХІІ Всесвітніх іграх 2025 року, що відбудуться у місті Ченду (Китай).

У листі наголошується, що агресія, розв’язана Росією та підтримана Білоруссю, триває, а російські окупанти продовжують вчиняти звірства проти українського народу. Впродовж повномасштабного вторгнення Росія вже вбила понад 500 спортсменів і тренерів та завдала руйнувань більше ніж 500 об'єктам спортивної інфраструктури. З урахуванням цих фактів, Україна наполягає на продовженні санкцій проти Росії та Білорусі до припинення агресії та відновлення всеосяжного, справедливого та тривалого миру.

Представники України нагадали про позицію Міжнародної Асоціації Всесвітніх ігор, яка у 2022 році заборонила участь російських і білоруських спортсменів у змаганнях. Українська сторона закликає зберегти ці обмеження і на майбутніх змаганнях у 2025 році.

«Розраховуємо на вашу подальшу солідарність з Україною та нашим спортивним рухом», – йдеться у спільному листі, підписаному міністром молоді та спорту Матвієм Бідним, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та президентом Спортивного комітету України Іллею Шевляком.