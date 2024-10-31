Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Олімпійський чемпіон Храмцов збирається незаконно вивезти до РФ українських дітей (відео)

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Олімпійський чемпіон Храмцов збирається незаконно вивезти до РФ українських дітей (відео)
Храмцов прямо підтримує диктатора Володимира Путіна та війну проти України

Храмцов планує перевиховати українських дітей

Олімпійський чемпіон з тхеквондо Максим Храмцову, який прямо підтримує диктатора Володимира Путіна та війну проти України, планує взяти участь у заходах з індоктринації та перевиховання українських дітей. Про це інформує Watchers.

Храмцов стверджує, що у листопада збирається привезти до Москви на турнір, який він організовує, дитячу команду з «Донецької народної республіки».

Відтак через російсько-український кордон неповнолітніх українців з Донеччини на турнір перевезуть незаконно.

Окремо Храмцов закликав організаторів інших російських турнірів привозити на змагання в Росію«хлопців та дівчат з нових регіонів». Нагадаємо, «новими регіонами» російська державна пропаганда називає тимчасово окуповані Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області.

Як повідомлялося, російський боксер-професіонал, ексчемпіон світу та колишній володар чемпіонського поясу WBA Gold Федір Чудінов на початку жовтня незаконно відвідав кілька міст окупованої Луганської області

Крім нелегального перетину державного кордону України, Чудінов ще й відзначився участю в пропагандистському заході з українськими дітьми. Зокрема, він провів «майстер-класи», які містили явні елементи індоктринації та «перевиховання» українських дітей в окупованих Старобільську та Луганську. 

Ці заходи були організовані підсанкційними російськими організаціями –  заснованим диктатором Володимиром Путіним рухом «Народний фронт» та організацією «Здоровое отечество», які помічені українськими спецслужбами та західними санкційними інституціями в участі у викраденні українських дітей. 

Нагадаємо, Міністерство молоді та спорту України, Міністерство закордонних справ України та Спортивний комітет України звернулися до президента Міжнародної Асоціації Всесвітніх ігор Хосе Перурени Лопеса з офіційним листом. Україна закликала зберегти заборону на участь російських і білоруських спортсменів у ХІІ Всесвітніх іграх 2025 року, що відбудуться у місті Ченду (Китай).

У листі наголошується, що агресія, розв’язана Росією та підтримана Білоруссю, триває, а російські окупанти продовжують вчиняти звірства проти українського народу. Впродовж повномасштабного вторгнення Росія вже вбила понад 500 спортсменів і тренерів та завдала руйнувань більше ніж 500 об'єктам спортивної інфраструктури. З урахуванням цих фактів, Україна наполягає на продовженні санкцій проти Росії та Білорусі до припинення агресії та відновлення всеосяжного, справедливого та тривалого миру.

Представники України нагадали про позицію Міжнародної Асоціації Всесвітніх ігор, яка у 2022 році заборонила участь російських і білоруських спортсменів у змаганнях. Українська сторона закликає зберегти ці обмеження і на майбутніх змаганнях у 2025 році.

«Розраховуємо на вашу подальшу солідарність з Україною та нашим спортивним рухом», – йдеться у спільному листі, підписаному міністром молоді та спорту Матвієм Бідним, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та президентом Спортивного комітету України Іллею Шевляком.

Теги: росія Донбас тхеквондо діти війна Донеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Курс БЗВП практично не передбачає ідеологічної мотивації бійців
Базова військова підготовка і криза ідеології
10 жовтня, 14:12
Через атаку дрона у Глухові пошкоджено будівлю лікарні та транспортні засоби
Росіяни атакували безпілотником лікарню в Глухові, постраждала медсестра
30 вересня, 17:57
Служба безпеки та Нацполіція ліквідували схему ухилення від мобілізації в Україні
Від $6 тис. за фіктивну довідку: як на Вінниччині допомагали ухилянтам
23 жовтня, 16:06
Візит Зеленського до Берліна найімовірніше планувався у зв’язку з проведенням «Рамштайну»
Зеленський поїде до Німеччини показувати Шольцу план перемоги – Bild
9 жовтня, 18:49
Міжнародна група гірничо-металургійних компаній планувала видобути на шахті 5,3 млн тонн вугілля у 2024 році
Чому Росія хоче захопити шахту в Покровському районі: деталі від The Economist
13 жовтня, 18:13
Адвокат про теракт у Оленівці: «Так, це робиться навмисно. Це робиться для того, щоб приховати сліди військових злочинів»
Адвокат пояснив, чому Росія часто повертає розчленовані тіла українських полонених
18 жовтня, 19:51
Ліквідовано воєнного злочинця Дмитра Ґолєнкова
У РФ ліквідовано начальника штабу авіаційної ескадрильї (фото, відео)
21 жовтня, 08:57
Пожежа була оперативно ліквідовано вогнеборцями
Уламки збитих дронів впали у Дарницькому районі: з'явилося фото наслідків
25 жовтня, 08:51
Зеленський розповів про конференцію з міжнародними партнерами
Конференція щодо плану виведення військ РФ з України в рамках «формули миру» об'єднала понад 50 учасників
25 жовтня, 23:49

Новини

Збірна України U-21 проведе спаринги з топовими противниками
Збірна України U-21 проведе спаринги з топовими противниками
Футбольні матчи в Іспанії перенесли через смертоносну повінь
Футбольні матчи в Іспанії перенесли через смертоносну повінь
Учнівська збірна України в Бахрейні здобула 69 медалей Всесвітньої Гімназіади
Учнівська збірна України в Бахрейні здобула 69 медалей Всесвітньої Гімназіади
Олімпійський чемпіон Храмцов збирається незаконно вивезти до РФ українських дітей (відео)
Олімпійський чемпіон Храмцов збирається незаконно вивезти до РФ українських дітей (відео)
Ексчемпіон світу з боксу з Росії незаконно відвідав окуповану Луганщину
Ексчемпіон світу з боксу з Росії незаконно відвідав окуповану Луганщину
Ф'юрі зробив неочікуванне зізнання перед реваншем з українцем
Ф'юрі зробив неочікуванне зізнання перед реваншем з українцем

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 жовтня: ситуація на фронті
34K
Український агент пробрався до командного пункту 37-ї бригади росіян
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 жовтня 2024
28K
Стало відомо, скільки бійців цього місяця повернулися на службу після самовільного залишення частини
18K
Запущена КНДР балістична ракета встановила рекорд
7200
Прогноз магнітних бур на 31 жовтня – 2 листопада: якою буде сонячна активність

Новини

Єврокомісія підтвердила високий рівень імплементації Україною законодавства Європи в енергетиці – звіт
Сьогодні, 17:21
Кремль залучає війська з КНДР через проблеми в Росії – генерал Девід Петреус
Сьогодні, 16:21
Росія не зупиниться, якщо її не зупинити – військовий ЗСУ з Фінляндії
Сьогодні, 15:15
Російське вторгнення призвело до зростання громадянської свідомості молоді – дослідження
Сьогодні, 14:16
Покоління війни. У Києві розпочався Безпековий Форум для молоді (трансляція)
Сьогодні, 10:59
Росіяни вбили авіабомбою дитину в Харкові, відбулось засідання Радбезу ООН: головне за ніч
Сьогодні, 07:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua