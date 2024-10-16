Наступ РФ на Курщині, «непрості» БпЛА окупантів, Путін узаконює «довічне правління» своїх друзів: головне за ніч

Російські війська тиснуть на фланг ЗСУ на Курщині

Росіяни продовжують атакувати в Курській області і використовують дрони, які важко збивати і виявляти. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 16 жовтня, щоб ви були в курсі подій:

Росіяни наступають в Курській області та безуспішно атакують на Донеччині – звіт ISW

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В Курській області росіяни вклинюються у фланг Збройним силам України, а також безуспішно штурмують позиції українських захисників на Донеччині. На Харківщині аналітики Інституту вивчення війни (ISW) не помітили значного просування окупантів.

Росіяни використовують на Курщині потужні дрони, які важко збивати – DeepState

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У Курській області російські сили використовують дрони, які добре протистоять українським засобам радіоелектронної боротьби і мають високу точність ударів. Про це повідомив аналітик та співзасновник проєкту DeepState Руслан Микула в ефірі Radio NV. Розповідаючи про ситуацію в регіоні, експерт зазначив, що там відбуваються постійні коливання у бойових діях без чіткої лінії фронту: противник проводить контратаки, на які відповідають контратаками українські Сили оборони.

Із Кремля на цвинтар. Путін зробив владу кремлівських старців «вічною»

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Диктатор Росії Володимир Путін підписав закон, який дозволяє голові російського Слідчого комітету Олександру Бастрикіну залишатися на своїй посаді, незважаючи на досягнення пенсійного віку. На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Путін зробив це, щоб утримати на владних посадах лояльних людей зі свого найближчого оточення.

Нове соцопитування у США: Гарріс випереджає Трампа

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Кандидатка на пост президента США від Демократичної партії Камала Гарріс випереджає кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа на 3% у загальнонаціональному опитуванні. Про це повідомляє видання The Hill.

Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, опублікованим у вівторок, 15 жовтня, Камалу Гарріс підтримують 45% виборців, тоді як Дональда Трампа – 42%.

Німеччина проситиме ЄС збільшити фінансову допомогу Україні

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Прохання Києва щодо подальшої фінансової підтримки на військові потреби буде розглянуто на саміті ЄС 17 жовтня. Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника федерального уряду.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує звернутися до партнерів у Європейському Союзі із проханням збільшити фінансову підтримку України для військових потреб.

США пригрозили Ізраїлю зменшенням військової підтримки

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США закликають Ізраїль протягом наступного місяця вжити заходів для покращення гуманітарної ситуації у Секторі Газа, інакше країна може зіткнутися зі скороченням військової допомоги. Про це повідомляє Reuters.

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін надіслали листа ізраїльському уряду в неділю, 13 жовтня. У ньому вони закликали вжити конкретних заходів для поліпшення ситуації в палестинському анклаві, яка погіршується на тлі відновлення ізраїльського наступу на півночі Сектора Газа. У разі невиконання цього прохання, це може вплинути на позицію США.

Через низку «аварій» в енергетичній інфраструктурі РФ попросила Грузію допомогти електроенергією

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Єдиний оператор імпорту та експорту електроенергії в Росії – ПАТ «Интер РАО» нині звернувся до можливості імпорту електроенергії з Грузії та Азербайджану через низку аварій, повідомила членкиня правління російської компанії Олександра Паніна.

«Ми закликали дві країни. Азербайджан та Грузію запитали про можливість постачання. Щоб постачали в період аварійних режимів по 300 МВт. Поки що нам ще не відповіли», – скаржиться Паніна.