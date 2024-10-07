Втрати Росії на війні проти України за вересень досягли рекордних показників, – британська розвідка

З початку повномасштабної війни проти України російська армія, ймовірно, втратила понад 648 тисяч військових, вважають у розвідці Британії

Середньодобові втрати військ РФ в Україні убитими і пораненими у вересні досягли рекордного рівня за весь час війни. Про це у соцмережі Х повідомило Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

Аналітики, спираючись на дані Генерального штабу ЗСУ, зазначають, що середньодобовий показник втрат упродовж вересня становив 1 271 особу на день, тоді як попередній рекорд був зафіксований у травні – 1 262 особи на день.

З початку повномасштабної війни проти України російська армія, ймовірно, втратила понад 648 тисяч військових, вважають у розвідці Британії.

Збільшення кількості втрат із травня майже напевно пов’язане із розширенням зони бойових дій за рахунок Харківської та Курської військових операцій, а також зі збільшенням інтенсивності бойових дій уздовж лінії фронту.

Російські війська, швидше за все, продовжать спроби розтягнути українські сили, використовуючи масовість для подолання оборонних позицій і досягнення тактичних успіхів, прогнозують експерти британського Міноборони.

«Кількість жертв Росії, ймовірно, продовжить залишатися переважно вищою за 1000 (осіб – ред.) на день до кінця 2024 року, попри настання зими», – йдеться у зведенні.

Розвідка Британії пояснила, що станом на сьогодні погодні умови не привели до скорочення наступальних операцій або темпів втрат через те, що Росія покладається на піхотну тактику і не веде маневреної війни, яка вимагає кращих умов.

Нагадаємо, партизанський рух «АТЕШ», який діє в багатьох регіонах тимчасово окупованих територій України, повідомляє, що російське військове командування відправляє на Придніпровському напрямку недосвідчених строковиків та приховує втрати після боїв із ЗСУ. Агент «АТЕШ» повідомляє, що військова група «Дніпро» почала відправляти на Дніпровські острови необладнаних мобілізованих та строковиків. Ці солдати, не маючи жодних навичок та необхідної підготовки, стають легкою мішенню. Багато з них гинуть ще на підходах, тоне в Дніпрі або під вогнем ЗСУ. Російське командування приховує справжні втрати, відправляючи нові партії на неминучу смерть. Тіла загиблих не вивозяться, а дані про втрати ретельно замовчуються. Усе це – спроба зберегти видимість контролю, якого вже не існує.

Також повідомлялося, що росіяни продовжують наступати на Харківському напрямку та по всій лінії фронту. Зокрема, поблизу Глибокого ворог посилює свої підрозділи, також у цьому районі окупанти споруджують нові фортифікації, щоб утриматись на позиціях та мати змогу наступати далі. Поблизу Лукʼянців російські війська продовжують зміцнювати свої позиції, проводячи інженерні роботи. У районі населеного пункту Тихе противник зосередився на заходах із забезпечення логістики. Протягом ночі ворожі сили вели повітряну розвідку для виявлення підрозділів Сил оборони України.

До слова, наоазі триває 957-й день повномасштабної війни в Україні.