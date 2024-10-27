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Вночі Росія атакувала Україну «шахедами»: як відпрацювала ППО

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Вночі Росія атакувала Україну «шахедами»: як відпрацювала ППО
Нині триває 977-й день повномасштабної війни в Україні
фото з відкритих джерел

32 російських безпілотника локаційно втрачено, один полетів у напрямку Білорусі

Сили оборони України вночі 27 жовтня збили 41 російський ударний безпілотник. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України. 

«У ніч на 27 жовтня 2024 року (із 21.00 26 жовтня) противник атакував 80-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ», – йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, зазначають у Повітряхних силах.

«Станом на 09.30 підтверджено збиття 41 ворожого БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Більшість ворожих БпЛА збито на Одещині та Київщині», – йдеться у дописі.

Вночі Росія атакувала Україну «шахедами»: як відпрацювала ППО фото 1
інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Крім того, 32 російських безпілотника локаційно втрачено, один полетів у напрямку Білорусі. Інформація уточнюється та оновлюється.

Також Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 27 жовтня 2024 року. Протягом минулої доби українські захисники знищили 1440 окупантів

Нагадаємо, 27 жовтня, росіяни завдали авіаційного удару по енергетичним об'єктам критичної інфраструктури Роменського району Сумської області. У повідомленні ОВА йдеться, що вночі та зранку росіяни здійснили 37 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 48 вибухів. Також цієї ночі після ударів ворожих БпЛА у Сумах зникло світло.

Нині триває 977-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: росія авіація війна напад безпілотник втрати росіяни

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