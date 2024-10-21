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ВМС України вперше взяли участь у масштабних навчаннях НАТО

Степан Гафтко
glavcom.ua
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ВМС України вперше взяли участь у масштабних навчаннях НАТО
Навчання НАТО
фото з відкритих джерел

ВМС України взяли участь у навчаннях НАТО

Військово-морські сили України вперше взяли участь у найбільших навчаннях НАТО з використанням безпілотних систем під час морських операцій під назвою REPMUS 24. В ході цих навчань систему DELTA було інтегровано з іншими бойовими системами, що дало змогу здійснювати обмін інформацією та чітко розрізняти свої та ворожі сили. Такий підхід суттєво підвищив ефективність управління операціями та покращив рівень координації між учасниками навчань. Про це повідомляє пресслужба Міноборони України. 

За допомогою бойової системи DELTA українські військові скоординували роботу понад 50 безпілотних апаратів різних типів – підводних, морських, наземних та повітряних.

Під час навчань DELTA також змогла під’єднатися та отримувати дані про місцеперебування німецької «роботизованої собаки» Robotics-L від Rheinmetall. Цей чотирилапий робот завдяки своїй мобільності здатен супроводжувати солдатів у складній місцевості, виконувати різноманітні завдання та сприяти їхньому захисту від мінних перешкод.

Навчання проходили біля півострова Троя в Португалії з 9 до 27 вересня. Військові відпрацьовували використання дронів для низки задач, зокрема боротьбу з підводними човнами, нейтралізацію морських мін та захист критичної підводної інфраструктури.

«Низка заходів НАТО за участі України цього року доводить, наскільки цінними є інноваційні розробки наших військових для західних партнерів. Спільні маневри з НАТО, як REPMUS 24, не лише сприяють обміну досвідом, але й підвищують рівень взаємодії між Україною та нашими партнерами», – зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Нідерландів назвав умову вступу України до НАТО.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський представив на засіданні Європейської ради пункти плану перемоги.

До слова, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не підтримує план перемоги Володимира Зеленського та в черговий раз закликав Україну сісти за стіл переговорів із Росією.  

Варто нагадати, що лідери різних країн ЄС по-різному оцінюють план перемоги України. За словами прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска це не є несподіванкою, оскільки у них різне ставлення до питання членства Києва в НАТО.

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Теги: міністр Міноборони військові Віктор Орбан Володимир Зеленський президент обмін

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