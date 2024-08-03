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Скільки військових аеродромів лишилось в Криму? Відповідь ВМС

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Скільки військових аеродромів лишилось в Криму? Відповідь ВМС
Наразі у Криму є п'ять військових аеродромів
фото ілюстративне

Два аеродроми, що залишилися в Криму, вже без літаків

У тимчасово окупованому Криму залишилося п'ять військових аеродромів. Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу «Київ 24».

Водночас за словами речника, два аеродроми, що залишилися в Криму, вже без літаків.

Плетенчук пояснив, що російські окупанти могли б зберегти літаки на досі незруйнованих аеродромах, однак для цього їх треба перебазувати на материк.

«Це факт. Ці літаки можна було б перебазувати на материк, але забезпечувати їх тим самим пальним і рештою необхідного, треба мати відповідну логістику», – заявив речник ВМС.

Нагадаємо, наразі у Криму базуються залишки російського флоту. Жодного ракетоносія на півострові нині немає. Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. За його словами, у Криму здебільшого залишилися кораблі суднозабезпечення.

Також росіяни вивели з Криму усі ракетоносії: три підводні човни проєкту «Варшавянка» та 5 кораблів — два фрегати «Макаров» і «Ессен», а також три судна проєкту «Буян-М».

До слова, 26 липня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по аеродрому «Саки» у тимчасово окупованому Криму вночі. Військові повідомили, що це важливий об'єкт, який РФ використовує для контролю повітряного простору та ударів по Україні.У Генштабі зауважили, що летовище прикривали «сучасні» російські засоби ППО, які вкотре не змогли захистити важливий військових об’єкт РФ.

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Теги: Крим аеродром окупанти

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