Майбутній флагман ВМС України «Гетьман Іван Мазепа» пройшов чергові випробування

Новий корвет « Гетьман Іван Мазепа» в черговий раз вийшов в море

Протичовновий корвет класу Ada «Гетьман Іван Мазепа» вийшов у море на чергові ходові випробування. Відео з випробувань з’явилося на офіційній сторінці Військово-морських сил ЗСУ у Facebook.

На відео з лаконічним підписом, яке триває 1 хвилину, корвет показаний з різних ракурсів. Зокрема, добре видно майданчик для гелікоптера. Згідно з проєктом Ada, гелікоптери можуть розміщуватися як на палубі, так і всередині ангару на борту корабля. Для випробувань було використано гелікоптер SH-60 Seahawk, який є частиною військово-морських сил Турецької Республіки.

Також у кадр потрапило, ймовірно, випробування запуску торпеди.

На озброєнні Сил оборони України таких гелікоптерів немає. Після початку повномасштабного вторгення Росії на територію України західні партнери передали Морській авіації ВМС ЗС України кілька гелікоптерів Sea King. Вони використовуються для пошуку пілотів збитих літаків, евакуації поранених, переміщення військових, а також для доставки обладнання.

Це не перші ходові випробування корвета в морі. Влітку цього року Командування Військово-Морських Сил ЗСУ поділилося відео, на якому можна побачити, як корвет виходить у море з доку. Під час ходових випробувань фахівці перевірили роботу систем корабля та як вони працюють в умовах різного навантаження.

«Гетьман Іван Мазепа» є майбутнім флагманом ВМС ЗСУ. Він має замінити фрегат «Гетьман Сагайдачний», який довелося затопити на початку повномасштабного вторгнення, щоб не допустити його захоплення російськими військами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що майбутній флагман українського флоту пройшов перші ходові випробування у відкритому морі.

До слова, український корвет оснащений 76-міліметровою корабельною артилерійською установкою Super Rapid. Крім того, на ньому встановили морський ЗРК VL MICA.

Нагадаємо, 1 серпня, у Стамбулі на верфі STM був спущений на воду другий корвет класу Ada, який будується для України – «Гетьман Іван Виговський».