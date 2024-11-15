У Краснодарському краї дрони атакували аеродром «Кримськ» (відео)

За словами голови Кримського району, нібито було знищено 46 дронів

У ніч проти 15 листопада десятки безпілотників атакували Краснодарський край. Ціллю атаки був військовий аеродром «Кримськ». Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Олександр Коваленко.

Як зазначали російські ЗМІ, безпілотник упав на приватний будинок у станиці Полтавської Краснодарського краю. Будівля зазнала невеликих пошкоджень. Унаслідок падіння БпЛА нібито було пошкоджено господарську споруду.

Згодом голова Кримського району Краснодарського Краю Сергій Лесь заявив, що за ніч нібито було знищено 46 дронів, і що потерпілих серед мирного населення немає, однак згодом він видалив публікацію.

«Продовжує працювати оперативний штаб Кримського району. Сьогодні за ніч було придушено 46 БпЛА над територією району. Серед мирного населення постраждалих немає. На двох вулицях міста – Лунній та Кільцевій оточено місця падіння частин безпілотників. На місці – рятувальники, всі оперативні служби», – зазначалось у публікації.

Трохи пізніше Лесь повідомив, що цієї ночі два муніципалітети краю зазнали масованої атаки безпілотників. Засоби ППО нібито перехопили кілька десятків дронів у Кримському та Червоноармійському районах.

Зокрема, у Кримську уламки БпЛА впали на територію чотирьох домоволодінь. Було пошкоджено дах одного з будинків, а також автомобіль. Постраждалих немає. У Красноармійському районі станиці Полтавської уламки дрони також пошкодили дах приватного будинку. В іншому будинку вибило шибки. Постраждалих також немає.

Нагадаємо, росіяни в черговий раз атакували місто Одеса ракетами та дронами. Є загибла жінка, а також поранено дев'ять людей, серед них дитина.

Як повідомлялося, Російська Федерація останнім часом атакує Харків новим типом озброєння – безпілотними літальними апаратами. Вже не раз було зафіксоване влучання російського БпЛА в житлові будинки.

До слова, у ніч проти 20 жовтня Сили оборони України завдали вогневого ураження по аеродрому та військовому заводу російських окупантів.