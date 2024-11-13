Перша масована атака за останні 73 дні: деталі ранкового обстрілу столиці

Повітряну тривогу в столиці було оголошено о пів на сьому ранку через загрозу БпЛА зі східного напрямку

Сьогодні зранку, 13 листопада, російські загарбники завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. Уперше за останні 73 дні. Про це повідомив Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«Для атаки ворог застосував ймовірно крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети KN-23/KN-24/Іскандер-М, безпілотники типу Shahed/Герань/Гербера/Пародія. Повітряну тривогу в столиці оголосили о пів на сьому ранку через загрозу БпЛА зі східного напрямку. У цей час крилаті ракети вже прямували в напрямку Київщини. Коли ракети вже заходили на Київ противник одночасно завдав балістичного удару по столиці. Завершилася ворожа атака знову безпілотниками», – йдеться у повідомленні

Повітряний удар збройних сил Росії по Києву тривав понад 2 години. В результаті протиповітряного бою Сили оборони знищили кілька крилатих, кілька балістичних ракет та до десятка дронів ворога (точну кількість та тип застосованого озброєння оприлюднять у звітах Повітряні Сили).

Станом на цю хвилину інформації щодо руйнувань чи потерпілих в Києві не надходило. «Прошу киян бути особливо уважними до сигналів повітряних тривог. В Київській області ще триває повітряна тривога, пов'язана із загрозою БпЛА. Не виключено, що дрони змінять курс на Київ. Не ігноруйте. Бережіть себе», – додав Попко.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко попередив киян про ворожий безпілотник над центром столиці. Він закликав громадян перебувати в укриттях до завершення небезпеки.

Як повідомлялося, вранці 13 листопада у столиці працювали Сили протиповітряної оборони, у місті лунала тривога через загрозу ракетних та дронових ударів. У соцмережах повідомлялиь про пожежу внаслідок влучання у Києві та Броварах.