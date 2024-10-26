Ізраїль оголосив про завершення операції в Ірані

У спецоперації із бомбардування Тегерану брали участь винищувачі, бомбардувальники та літаки-заправники

Ізраїльські сили оборони повідомили про завершення нічних авіаударів по військових об'єктах Ірану. В операції, що відбувалася на відстані приблизно 1600 кілометрів від Ізраїлю, брали участь десятки літаків, зокрема винищувачі, літаки-заправники та розвідувальні літаки. Про це повідомляє видання The Times of Israel.

Усі літаки успішно повернулися на територію Ізраїлю.

Авіаудари тривали кілька годин і були нанесені в декілька хвиль по різних регіонах Ірану.

За інформацією ізраїльської армії, атаки були спрямовані на військові об'єкти Ірану, включаючи системи ППО та підприємства з виробництва балістичних ракет, які були використані під час іранських нападів на Ізраїль 1 жовтня та 14 квітня.

Ізраїльські військові також заявили, що ці удари надали їхнім ВПС "більшу свободу дій у повітряному просторі Ірану" і дозволили визначити широкий спектр цілей для майбутніх операцій, якщо це стане необхідним.

Остаточні збитки, завдані атаками, будуть оцінені пізніше, але Ізраїль наголосив, що Іран заплатив за свої напади на ізраїльську територію.

Після завершення ударів офіційний представник Армії оборони Ізраїлю, контр-адмірал Даніель Хагарі, у заяві англійською мовою попередив, що у випадку нової ескалації з боку Ірану, Ізраїль відповість.

Іран, зі свого боку, стверджує, що його ППО успішно відбили атаки Ізраїлю, хоча деякі об'єкти зазнали "незначних пошкоджень".

Згідно із заявою іранської протиповітряної оборони, удари Ізраїлю були спрямовані на військові об'єкти в провінціях Тегеран, Хузестан та Ілам.

Раніше ЦАХАЛ опублікував відео бомбардувань Тегерану.

Як повідомлялося, прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та міністр оборони Йоав Галант погодили час та спосіб удару по Ірану. Вони чекають на схвалення цього плану від уряду єврейської держави.

Раніше стало відомо, що Ізраїль підготував план та готовий відповісти Ірану на атаку 1 жовтня. Нагадаємо, ввечері 1 жовтня іранські війська запустили щонайменше 200 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю. США одразу заявили, що скоординують разом з Ізраїлем відповідь на цю ракетну атаку. Глава Державного департаменту США підкреслив, що атака Іран на Ізраїль була «абсолютно неприйнятною». За його словами, такі дії Тегерана має засудити весь світ.