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Блінкен заявив про вісім тисяч військових із КНДР у Курській області Росії

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Блінкен заявив про вісім тисяч військових із КНДР у Курській області Росії
Блінкен додав, що росіяни навчають солдатів із КНДР артилерії, БпЛА, базовим піхотним операціям, зокрема, з розчищенням окопів
фото з відкритих джерел

Очікується, що найближчими днями північнокорейці братимуть участь у боях

До восьми тисяч військових із КНДР перекинули у Курську область Росії. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції з південнокорейським колегою, главою Пентагону і міністром оборони Південної Кореї, інформує «Інтерфакс-Україна».

Очікується, що найближчими днями північнокорейці братимуть участь у боях.

«За нашими оцінками, загалом у Росії перебуває близько 10 000 північнокорейських солдатів, і, за останніми даними, до 8000 із них перекинули в Курську область. Ми ще не бачили, щоб ці війська брали участь у бойових діях проти українських військ, але ми очікуємо, що це станеться найближчими днями», – сказав Блінкен.

Він додав, що росіяни навчають солдатів із КНДР артилерії, БпЛА, базовим піхотним операціям, зокрема, з розчищенням окопів, що «свідчить про те, що вона має повний намір використовувати ці сили у фронтових операціях».

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін залучив північнокорейських військових у війну проти України, щоб уникнути додаткової мобілізації в Росії. Про це в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS заявив президент України Володимир Зеленський. Зеленський додав, що наразі у підготовчих російських таборах перебуває 3 тис. північнокорейських військових, їхня кількість найближчим часом зросте до 12 тис.

Як повідомлялося, Рада Безпеки ООН зібралася для обговорення питання розгортання північнокорейських військових на фронті в Україні.

До слова, представник України Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що північнокорейські військові можуть розпочати безпосередню участь у бойових діях проти ЗСУ вже в листопаді.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських військових у війні проти України. За його словами, військові підрозділи з КНДР наразі розгорнуто у Курській області РФ. Про це генсек Альянсу заявив на брифінгу. 

Також президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявляв, що вже 27-28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

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Теги: Україна Ентоні Блінкен росіяни Північна Корея

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