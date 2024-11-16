Дрони атакували нафтобазу у Калузькій області Росії

Російська місцева влада повідомляє про атаку БпЛА у місті Людиново

У місті Людиново Калузької області (РФ) сьогодні вранці, 16 листопада, стався вибух внаслідок повітряної атаки. У цьому населеному пункті знаходиться нафтобаза «Калуганефтепродукт», яка вже неодноразово ставала мішенню для ударів дронів. Про це повідомляє Telegram-канал губернатора Калузької області Владислава Шапши.

Російський представник влади повідомив, що вибух стався на околицях міста Людиново. Він також зазначив, що «серйозних пошкоджень інфраструктури не було», і жертв не зафіксовано.

Зі слів губернатора Калузької області, внаслідок вибуху БПЛА «було пошкоджено склопакети в кількох житлових будинках» та кілька автомобілів.

«На місці працює оперативна група», – додав чиновник.

Представник Росії не уточнив мету повітряної атаки з використанням БПЛА та не згадав нафтобазу, що розташована в Людиново.

Разом з тим, варто згадати, що цей об'єкт вже зазнавав атак дронів принаймні двічі навесні цього року.

Нагадаємо, в ніч на 20 жовтня в кількох регіонах Росії діяли сили та засоби протиповітряної оборони у зв'язку з появою безпілотників. Повідомляється про вибухи та пожежі.

До слова, вночі 16 листопада ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку в Києві. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко у Телеграм.