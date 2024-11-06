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Парамедикиня Ірина Цибух посмертно нагороджена відзнакою за жіноче лідерство

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Парамедикиня Ірина Цибух посмертно нагороджена відзнакою за жіноче лідерство
Ірина Цибух загинула у травні 2024 року на Харківщині під час виконання бойового завдання. Дівчині було 25 років
фото: Український жіночий конгрес

Мама загиблої військовослужбовиці прийняла нагороду та виголосила зворушливу промову

Бойова медикиня, госпітальєрка Ірина Цибух (Чека) посмертно отримала відзнаку Українського жіночого конгресу. Нагороду прийняла мама полеглої військовослужбовиці Оксана Цибух. Про це йдеться на сторінці конгресу.

Отримуючи відзнаку доньки, Оксана Цибух промовила: «З вами сьогодні тут мала бути Іринка. Вона була компетентна у багатьох сферах, але її життя, як і тисячі інших, забрала Росія. Як казала Іринка, смуток за людьми, яких ми втратили, накладає на нас відповідальність. Це відповідальність живих перед мертвими – свідчити про те, що трапилось, і про зло, з яким ми зіштовхнулись. Надскладне завдання для нас з вами – працювати за себе і за них».

Мама полеглої захисниці процитувала слова та роздуми доньки щодо бачення української освіти, пам’яті та вшанування загиблих героїв, а також про те, яке майбутнє повинно бути в державі. Незадовго до своєї загибелі Ірина Цибух розробила власну лекцію на тему важливості пам’яті та вшанування загиблих та активно адвокатувала цю тему. 

У конгресі нагадали, що Ірина почала їздити на фронт як парамедикиня ще у 2017 році. З початком повномасштабної війни ця робота стала для неї постійною. Ірина загинула у травні 2024 року на Харківщині під час виконання бойового завдання. Дівчині було 25 років. Медикиня врятувала чимало бійців, неодноразово ризикуючи власним життям під час евакуацій. 

«Сила, патріотичність, виховання, краса – справжній еталон сучасної українки. Наша номінантка – це людина, з якою ти готовий йти у найважчий бій. Це краса, сповнена цінностей. У свої 25 років вона мала попереду дуже тривале життя, натомість вона обрала неймовірно важкий, але по-справжньому гідний шлях – шлях госпітальєра, шлях захисників і захисниць», – сказала співзасновниця Українського жіночого конгресу, народна депутатка Марія Іонова. 

Зазначається, що відзнака конгресу за визначні досягнення у сфері розвитку гендерної рівності та жіночого лідерства носить ім’я Мері О’Хейген – жінки, яка працювала в Україні п'ять років після Революції Гідності, очолювала український офіс Національного Демократичного Інституту (NDI). Минулого року ця відзнака була вручена вперше. Її володаркою стала лікарка та волонтерка Наталя Лелюх.

Нагадаємо, що литовський журналіст і волонтер Міндаугас Йошунас вирішив приєднатися до лав ЗСУ як парамедик-доброволець. Він розповів, що до такого рішення його спонукала загибель доброволиці медичної служби «Госпітальєри» Ірини Цибух. Вони не були знайомі особисто, втім литовець поділяв її погляди та цінності.

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Теги: військові парамедики

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