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Російське МЗС прокоментувало порушення перемир'я та знайшло винних

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Російське МЗС прокоментувало порушення перемир'я та знайшло винних
У МЗС РФ заявили, що Україна нібито вже порушила перемир’я
фото: МЗС РФ

Нагадаємо, що росіяни вже через порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Київ порушив перемир'я з Росією, яке раніше було запропоноване президентом США Дональдом Трампом. Як інформує «Главком», про це Захарова сказала в ефірі пропагандистського Першого каналу.

Російське МЗС звинувачує Україну у порушенні перемир'я.

«Ми вважаємо, що це перемир’я, яке було запропоновано президентом Сполучених Штатів Америки, вже порушено з боку київського режиму. Як далі американська сторона буде управлятися з цим збожеволілим терористичним непотребом, вибачте мене, – ось це велике питання. Як вони будуть їх знову заводити хоч у якесь стійло і річище?», – зазначила Захарова.

Нагадаємо, що Дональд Трамп 18 березня провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Після завершення переговорів і Кремль, і Білий дім опублікували підсумкові заяви. «Главком» порівняв версії США та Росії.

Згодом Трамп назвав телефонну розмову з російським диктатором «дуже доброю і продуктивною». 

До слова, Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. 

Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську. 

Раніше ми повідомляли, що спеціальний представник США Стів Віткофф відмовився визнавати, що Росія порушила угоду про ненапад на енергетичну інфраструктуру України після розмови Трампа і Путіна. 

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Теги: росія перемир'я обстріл

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