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Російські дрони влучили по цивільній забудові, є жертви: наслідки обстрілу Харкова

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Російські дрони влучили по цивільній забудові, є жертви: наслідки обстрілу Харкова
Наслідки ворожого удару по Харкову
фото: ДСНС

Також відомо про 34 травмованих. Вони отримали поранення тіла, перелами, забиття, порізи

Російські терористи вчергове масовано обстріляли Харків. Внаслідок ворожих влучань є загиблі та поранені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС та Харківську обласну прокуратуру.

Відомо, що ввечері 3 квітня російські дрони атакували Новобаварський район Харкова, одне влучання також було у Холодногірському районі.

У Новобарському районі зафіксовано близько шести влучань. Окупанти вдарили по щільній житловій забудові. У Холодногірському районі росіяни вдарили по адміністративній будівлі, де не було людей.

Спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що БпЛА влучив у двоповерховий житловий будинок. За його словами, знищено цілий під'їзд. Половина будинку зруйновано.

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фото: ДСНС, Харківська ОДА

«Під завалами зараз дві квартири. В них мешкало п'ятеро осіб. Двоє осіб вже дістали з-під завалів мертвими. Це чоловік і жінка близько 40 років. Їхню дитину близько 10 років, дівчинку, ще шукають під завалами. Це мешканці другого поверху. Мешканці другого поверху мати та її син не виходять на зв'язок», – зазначив Чубенко.

Відомо про 34 травмованих. Вони отримали поранення тіла, перелами, забиття, порізи.

Внаслідок влучань у житлову забудову та адмінбудівлю виникли чотири осередки пожеж, які охопили понад 600 м². З-під завалів вилучено тіла трьох загиблих. 

Нагадаємо, що ввечері 2 квітня російські війська завдали ударів по місту Харків. Росіяни били по місту БпЛА «Гєрань-2». Ворог розпочав атаку із застосуванням групи БпЛА «Гєрань-2» з 21:45 2 квітня та завдав близько 14 ударів по Київському району міста.

Обійшлося без травмованих.

«Влучання були здебільшого по промисловій зоні. Також зафіксовані два влучання біля приватної житлової забудови – там пошкоджено фасади будинків, вибиті шибки та вікна. Ще є влучання по відкритій місцевості і біля одного зі складів в центральній частині міста», – йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що через російську атаку в селі Черкаська Лозова, що на Харківщині спалахнула пожежа внаслідок обстрілу ворожим безпілотником.

Нагадаємо, у ніч на 2 квітня росіяни масовано обстріляли Харків ударними дронами. Зафіксовано від 13 до 15 влучань в Холодногірському районі міста. Більшість влучань у промисловій зоні.

Є інформація про вісім травмованих осіб: це чотири жінки від 40 до 51 року, чоловік 53 років, дівчинка 16 років, немовля дев'яти місяців та хлопчик семи років. Всі вони отримали гостру реакцію на стрес.

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Теги: Харків окупанти ворог поранення росіяни

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