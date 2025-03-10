Британська розвідка повідомила про різку зміну ситуації на двох ділянках фронту

Російські сили стали проводити менше наступальних операцій порівняно з кінцем 2024 і початком 2025 року

Російські війська зосередили основний наступ у Курській області. На інших ділянках фронту у ЗСУ з'явилися можливості контратакувати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони Великої Британії в Х (Twitter).

Як наголошується у зведенні, російські війська чинять дедалі більший тиск на українські сили в Курському виступі із заходу, півночі та сходу. Українські війська, ймовірно, зберігають контроль над територією площею близько 300 кв. км у Курському виступі.

Водночас російські сили стали проводити менше наступальних операцій на інших ділянках фронту порівняно з кінцем 2024 і початком 2025 року.

За даними британської розвідки, в околицях Покровська, де зосереджені основні російські сили, українські війська здійснили низку контратак у районі Піщаного, Удачного, Шевченка і на південь логістичної магістралі Т-0506.

«Можливості для українських контрнаступів покращилися завдяки скороченню кількості наземних наступальних операцій, що проводяться Росією. Російські лінії постачання на осі Покровськ також були ослаблені атаками українських безпілотних літальних систем», – зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, російські війська просунулися в самій Суджі за підтримки сил Північної Кореї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Росіяни просунулися на південь від Суджі завдяки підтримці з боку північнокорейських військ і масованому використанню дронів-FPV з волоконно-оптичними кабелями. Також повідомляється, що армія РФ просунулась в промислову зону на північному сході Суджі.

До слова, Костянтинопіль на Донеччині досі перебуває під контролем Сил оборони України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані DeepState. «Незважаючи на заяви міноборони РФ та російських воєнкорів, н.п. Костянтинопіль досі перебуває під контролем Сил оборони», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російські загарбники запустили декілька груп, які проникли на північні, східні та західні околиці села та знялися з російськими прапорами.