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Росіяни вдарили із артилерії по Нікополю, є загиблі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни вдарили із артилерії по Нікополю, є загиблі
Під час артилерійського обстрілу Нікополя окупанти вбили 83-річну жінку
фото: Сергій Лисак/Telegram

Пошкоджені три приватні будинки, дві господарські споруди

Сьогодні, 20 листопада, російські загарбники обстріляли Нікополь. Загинула жінка, ще один чоловік отримав поранення. Про це у повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Загинула людина. Під час артилерійського обстрілу Нікополя окупанти вбили 83-річну жінку. Поранення отримав 53-річний чоловік» – написав він.

Росіяни вдарили із артилерії по Нікополю, є загиблі фото 1

Пошкоджені три приватні будинки, дві господарські споруди, авто, лінія електропередач та газогін.

Теги: окупанти жінка чоловік поранення Миколаївщина війна

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