Росіяни вдарили із артилерії по Нікополю, є загиблі

Під час артилерійського обстрілу Нікополя окупанти вбили 83-річну жінку

Пошкоджені три приватні будинки, дві господарські споруди

Сьогодні, 20 листопада, російські загарбники обстріляли Нікополь. Загинула жінка, ще один чоловік отримав поранення. Про це у повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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«Загинула людина. Під час артилерійського обстрілу Нікополя окупанти вбили 83-річну жінку. Поранення отримав 53-річний чоловік» – написав він.

Пошкоджені три приватні будинки, дві господарські споруди, авто, лінія електропередач та газогін.