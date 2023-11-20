Росіяни вдарили із артилерії по Нікополю, є загиблі
Пошкоджені три приватні будинки, дві господарські споруди
Сьогодні, 20 листопада, російські загарбники обстріляли Нікополь. Загинула жінка, ще один чоловік отримав поранення. Про це у повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
«Загинула людина. Під час артилерійського обстрілу Нікополя окупанти вбили 83-річну жінку. Поранення отримав 53-річний чоловік» – написав він.
Пошкоджені три приватні будинки, дві господарські споруди, авто, лінія електропередач та газогін.
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