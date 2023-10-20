Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Байден запросив $60 млрд для України, новий пакет озброєння від Німеччини. Головне за 20 жовтня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Байден запросив $60 млрд для України, новий пакет озброєння від Німеччини. Головне за 20 жовтня
фото з відкритих джерел

Президент США Джо Байден запросив у Конгресу додаткового фінансування на понад $100 млрд, зокрема для допомоги Україні та Ізраїлю

Байден запросив в Конгресу понад $60 млрд для України, Німеччина передала Україні новий пакет озброєння, справу митрополита УПЦ МП Павла передано до суду. «Главком» зібрав у добірку новини 20 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

Байден запросив в Конгресу понад $60 млрд для України

Президент США Джо Байден запросив у Конгресу додаткового фінансування на понад $100 млрд, зокрема для допомоги Україні та Ізраїлю.

Як зазначають Insider та Reuters, адміністрація Байдена просить схвалити виділення

  • $61,4 млрд для України;
  • $14,3 млрд для Ізраїлю;
  • $9,15 млрд на гуманітарну допомогу для цих двох країн, а також Сектору Гази;
  • $7 млрд на фінансування протидії проникненню фентанілу в США.

Так, згідно із цим запитом, частину грошей спрямують на додаткове озброєння та обладнання, щоб допомогти Україні досягти успіху на полі бою, а також поповнити запаси Міноборони США, витрачені на підтримку українців.

Справу митрополита УПЦ МП Павла передано до суду

Служба безпеки України завершила розслідування і направила до суду обвинувальний акт щодо настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла, який причетний до підривної діяльності проти України.

За матеріалами СБУ, митрополит обвинувачується за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, вчинене службовою особою повторно).

Санкції статей передбачають до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Німеччина передала Україні новий пакет озброєння

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Пакет включає як поставки із запасів Збройних сил Німеччини та промисловості, так і спільні з партнерами, які фінансувалися з фондів Федерального уряду для розбудови безпекового потенціалу.

Таким чином, Україна отримає:

  • три самохідних зенітних установки Gepard;
  • 3,872 постріли 155-мм димових/освітлювальних боєприпасів;
  • мостоукладальний танк Beaver;
  • 20 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun;
  • 20 розвідувальних дронів Vector;
  • 13 прикордонних автівок;
  • три сідельних тягачі 8x8 HX81 та три напівпричепи.

Соратник Трампа вкотре програв вибори спікера Палати представників США

Республіканець Джим Джордан, який раніше відмовлявся брати участь у новому голосуванні на посаду спікера Палати представників США, а згодом передумав і таки взяв участь, втретє програв вибори.

Кандидатуру соратника Трампа не підтримали 25 однопартійців (22 минулого разу) – він набрав 194 голоси з 217 необхідних (199 минулого разу).

Зеленський відвідав Херсонщину

Президент України Володимир Зеленський сьогодні поїхав на Херсонщину. Зеленський відвідав розташування одного з підрозділів Херсонського прикордонного загону та привітав військовослужбовців із 20-річчям створення Управління розвідки Державної прикордонної служби України.

Глава держави провів нараду щодо актуальної ситуації та умов служби українських прикордонників у прифронтових областях, зокрема на Херсонщині.

Читайте також:

Теги: Джозеф Байден Ізраїль США війна озброєння

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вночі ворог завдав удару керованою авіабомбою по с. Дружелюбівка Ізюмського району
Атака бомбами на Харківщину та понад 170 ударів по Запоріжжю: яка ситуація в регіонах
15 жовтня, 11:20
Президент подякував бійцям за відданість та сміливість
Зеленський відзначив успіхи українських десантників
14 жовтня, 15:00
ЗСУ завдають значних втрат ворогу
Понад 100 боїв за добу: окупанти безуспішно штурмують на шістьох напрямках
14 жовтня, 07:32
На думку експосадовця США, у країнах, де багато мігрантів, виникають групи впливу на політику та громадську думку
Мітинги сторонників ХАМАСу. Кіссінджер назвав головну помилку Німеччини
12 жовтня, 12:58
США оголосять про військову допомогу Україні на $200 млн
США завтра оголосять про новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійде
10 жовтня, 21:49
Військові оглядачі називають жовтневе вторгнення в Ізраїль найбільшим з часів війни Судного дня
ХАМАС: що відомо про рух, який хоче знищити Ізраїль, та до чого готуватися Україні
9 жовтня, 09:27
Гарік Корогодський і Леся Патока створили унікальну лімітовану колекцію до перемоги України
Лімітована колекція одягу до Дня перемоги України розділила соцмережі
4 жовтня, 13:47
Під час війна Росії проти України хакери розгорнули «бойові дії» в інтернеті
Червоний Хрест випустив правила війни для хакерів
4 жовтня, 07:16
Попереду жовтень. Завдяки вересневим діям ЗСУ ми продовжимо сподіватися, що прогризання російської оборони як мінімум не зупиниться
Контрнаступ. Головна подія вересня
28 вересня, 14:55

Події в Україні

До якого часу Україна отримуватиме Atacms: Данілов назвав терміни
До якого часу Україна отримуватиме Atacms: Данілов назвав терміни
Байден запросив $60 млрд для України, новий пакет озброєння від Німеччини. Головне за 20 жовтня
Байден запросив $60 млрд для України, новий пакет озброєння від Німеччини. Головне за 20 жовтня
Росія перекинула до Севастополя МіГ-31: Повітряні сили оцінили загрозу
Росія перекинула до Севастополя МіГ-31: Повітряні сили оцінили загрозу
Окупанти наступали на сімох напрямках: результати пекельних боїв
Окупанти наступали на сімох напрямках: результати пекельних боїв
В окупованому Севастополі прогриміли потужні вибухи
В окупованому Севастополі прогриміли потужні вибухи
ООН знайшла нові злочини окупантів в Україні
ООН знайшла нові злочини окупантів в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Втер носа Путіну: Євросоюз зробив безпрецедентну пропозицію Катару
15K
20 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
Немовля залишилося без матері: що відомо про одну із загиблих українок в Газі
12K
Поляки обурені через яблука з України: що відбувається із цінами
7886
До кінця листопада не робіть висновків про контрнаступ. Вірте і чекайте
7217
Окупанти створили гуманітарну кризу в Токмаку

Новини

«Бійці можуть не дожити до отримання допомоги». Волонтери звернулися до уряду
Сьогодні, 14:48
За добу ЗСУ знищили під Авдіївкою майже 900 окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:15
Звернення Джо Байдена та обстріл військових баз США: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 20 жовтня
Сьогодні, 04:48
В Україні здійснено перевірку 100% ВЛК: які проблеми виявлено
Сьогодні, 02:25
20 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
20 жовтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту