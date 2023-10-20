Байден запросив $60 млрд для України, новий пакет озброєння від Німеччини. Головне за 20 жовтня
Президент США Джо Байден запросив у Конгресу додаткового фінансування на понад $100 млрд, зокрема для допомоги Україні та Ізраїлю
Байден запросив в Конгресу понад $60 млрд для України, Німеччина передала Україні новий пакет озброєння, справу митрополита УПЦ МП Павла передано до суду. «Главком» зібрав у добірку новини 20 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:
Байден запросив в Конгресу понад $60 млрд для України
Президент США Джо Байден запросив у Конгресу додаткового фінансування на понад $100 млрд, зокрема для допомоги Україні та Ізраїлю.
Як зазначають Insider та Reuters, адміністрація Байдена просить схвалити виділення
- $61,4 млрд для України;
- $14,3 млрд для Ізраїлю;
- $9,15 млрд на гуманітарну допомогу для цих двох країн, а також Сектору Гази;
- $7 млрд на фінансування протидії проникненню фентанілу в США.
Так, згідно із цим запитом, частину грошей спрямують на додаткове озброєння та обладнання, щоб допомогти Україні досягти успіху на полі бою, а також поповнити запаси Міноборони США, витрачені на підтримку українців.
Справу митрополита УПЦ МП Павла передано до суду
Служба безпеки України завершила розслідування і направила до суду обвинувальний акт щодо настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла, який причетний до підривної діяльності проти України.
За матеріалами СБУ, митрополит обвинувачується за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно);
- ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, вчинене службовою особою повторно).
Санкції статей передбачають до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Німеччина передала Україні новий пакет озброєння
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Пакет включає як поставки із запасів Збройних сил Німеччини та промисловості, так і спільні з партнерами, які фінансувалися з фондів Федерального уряду для розбудови безпекового потенціалу.
Таким чином, Україна отримає:
- три самохідних зенітних установки Gepard;
- 3,872 постріли 155-мм димових/освітлювальних боєприпасів;
- мостоукладальний танк Beaver;
- 20 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun;
- 20 розвідувальних дронів Vector;
- 13 прикордонних автівок;
- три сідельних тягачі 8x8 HX81 та три напівпричепи.
Соратник Трампа вкотре програв вибори спікера Палати представників США
Республіканець Джим Джордан, який раніше відмовлявся брати участь у новому голосуванні на посаду спікера Палати представників США, а згодом передумав і таки взяв участь, втретє програв вибори.
Кандидатуру соратника Трампа не підтримали 25 однопартійців (22 минулого разу) – він набрав 194 голоси з 217 необхідних (199 минулого разу).
Зеленський відвідав Херсонщину
Президент України Володимир Зеленський сьогодні поїхав на Херсонщину. Зеленський відвідав розташування одного з підрозділів Херсонського прикордонного загону та привітав військовослужбовців із 20-річчям створення Управління розвідки Державної прикордонної служби України.
Глава держави провів нараду щодо актуальної ситуації та умов служби українських прикордонників у прифронтових областях, зокрема на Херсонщині.
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