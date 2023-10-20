Байден запросив $60 млрд для України, новий пакет озброєння від Німеччини. Головне за 20 жовтня

Президент США Джо Байден запросив у Конгресу додаткового фінансування на понад $100 млрд, зокрема для допомоги Україні та Ізраїлю

Байден запросив в Конгресу понад $60 млрд для України, Німеччина передала Україні новий пакет озброєння, справу митрополита УПЦ МП Павла передано до суду. «Главком» зібрав у добірку новини 20 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

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Байден запросив в Конгресу понад $60 млрд для України

Президент США Джо Байден запросив у Конгресу додаткового фінансування на понад $100 млрд, зокрема для допомоги Україні та Ізраїлю.

Як зазначають Insider та Reuters, адміністрація Байдена просить схвалити виділення

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$61,4 млрд для України;

$14,3 млрд для Ізраїлю;

$9,15 млрд на гуманітарну допомогу для цих двох країн, а також Сектору Гази;

$7 млрд на фінансування протидії проникненню фентанілу в США.

Так, згідно із цим запитом, частину грошей спрямують на додаткове озброєння та обладнання, щоб допомогти Україні досягти успіху на полі бою, а також поповнити запаси Міноборони США, витрачені на підтримку українців.

Справу митрополита УПЦ МП Павла передано до суду

Служба безпеки України завершила розслідування і направила до суду обвинувальний акт щодо настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла, який причетний до підривної діяльності проти України.

За матеріалами СБУ, митрополит обвинувачується за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, вчинене службовою особою повторно).

Санкції статей передбачають до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Німеччина передала Україні новий пакет озброєння

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Пакет включає як поставки із запасів Збройних сил Німеччини та промисловості, так і спільні з партнерами, які фінансувалися з фондів Федерального уряду для розбудови безпекового потенціалу.

Таким чином, Україна отримає:

три самохідних зенітних установки Gepard;

3,872 постріли 155-мм димових/освітлювальних боєприпасів;

мостоукладальний танк Beaver;

20 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun;

20 розвідувальних дронів Vector;

13 прикордонних автівок;

три сідельних тягачі 8x8 HX81 та три напівпричепи.

Соратник Трампа вкотре програв вибори спікера Палати представників США

Республіканець Джим Джордан, який раніше відмовлявся брати участь у новому голосуванні на посаду спікера Палати представників США, а згодом передумав і таки взяв участь, втретє програв вибори.

Кандидатуру соратника Трампа не підтримали 25 однопартійців (22 минулого разу) – він набрав 194 голоси з 217 необхідних (199 минулого разу).

Зеленський відвідав Херсонщину

Президент України Володимир Зеленський сьогодні поїхав на Херсонщину. Зеленський відвідав розташування одного з підрозділів Херсонського прикордонного загону та привітав військовослужбовців із 20-річчям створення Управління розвідки Державної прикордонної служби України.

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Глава держави провів нараду щодо актуальної ситуації та умов служби українських прикордонників у прифронтових областях, зокрема на Херсонщині.