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Розгромлені будинки та понівечена природа: який вигляд зараз має Авдіївка (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розгромлені будинки та понівечена природа: який вигляд зараз має Авдіївка (відео)
фото скріншот відео

У місті не видно людей 

Ситуація на одному із найгарячіших напрямках фронту, в Авдіївці, залишається критичною. Місто перебуває під постійним обстрілом ворога. Журналіст Юрій Бутусов оприлюднив кадри розгромленого міста.

Як видно на відео, Авдіївка розгромлена, зруйновані будинки, спалені дерева. Місто перетворилося на привида.

Триває 621-ша доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 57 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 10 авіаційних ударів, здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке Донецької області. Тут Сили оборони відбили 9 атак. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Первомайське Донецької області.

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Теги: окупанти Авдіївка місто Юрій Бутусов ворог війна

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