Розгромлені будинки та понівечена природа: який вигляд зараз має Авдіївка (відео)

У місті не видно людей

Ситуація на одному із найгарячіших напрямках фронту, в Авдіївці, залишається критичною. Місто перебуває під постійним обстрілом ворога. Журналіст Юрій Бутусов оприлюднив кадри розгромленого міста.

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Як видно на відео, Авдіївка розгромлена, зруйновані будинки, спалені дерева. Місто перетворилося на привида.

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Триває 621-ша доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 57 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 10 авіаційних ударів, здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке Донецької області. Тут Сили оборони відбили 9 атак. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Первомайське Донецької області.