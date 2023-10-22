ЗСУ розкрили, чим «хворіють» окупанти на Херсонщині

Росіяни вивозять крадені речі з окупованих територій перед тим, як покинути їх

Росіяни на тимчасово окупованих територіях Херсонщини демонструють «загострення мародерської хвороби». Як правило, це ознака того, що вони не закріплюватимуться на цих територіях. Про це заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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«Вони чинять подворові обходи і, як констатують військові, у них іде загострення мародерської хвороби. Вони пакують речі, дуже багато відправляють за поребрік. Це, як правило, ознака того, що вони вже не закріплюються в тих населених пунктах і переміщуються очевидно вглиб. Цілком очевидно, що будуть шукати місце зимівлі – там, де треба буде закріпитися на більш щільних рубежах оборони, де є залізо-бетонні конструкції», – пояснила посадовиця.

За її словами, люди переховуються, не хочуть виходити на контакт з окупаційною владою, з представниками колаборантів, навіть із представниками військових, адже тиск на місцевих жителів стає дедалі більшим.

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«Там (в окупованій частині Херсонської області, – «Главком») посилюються поліцейські норми тиску на населення, які окупанти вважають для себе правильними, коли вишукують проукраїнськи налаштованих людей, коли вишукують тих, хто ще не отримав російську «червону книжечку» (паспорт РФ – «Главком») і намагаються провести насильницьку паспортизацію серед того населення, яке можуть дістати з домівок», – розповіла Гуменюк.

Нагадаємо, що окупанти перекидають на Таврійський напрямок військових з території РФ через великі втрати в особовому складі.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ продовжили вести масштабні наземні операції на лівому березі Херсонщини та закріпилися в селі Кринки.

До слова, триває 606-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулого дня відбулося понад 80 бойових зіткнень.