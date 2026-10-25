Росіяни вдарили по «Епіцентру» в Полтаві

Місцева влада підтвердила влучання безпілотника у торговельний комплекс

Уранці 25 жовтня російський безпілотник влучив у будівлю торговельного комплексу в Полтаві. За повідомленнями місцевих ЗМІ, йдеться про гіпермаркет «Епіцентр». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника обласної військової адміністрації Віталія Дяківнича.

Близько 10:18 очільник ОВА повідомив про влучання ворожого БпЛА у торговельний комплекс. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Повітряну тривогу в Полтавському районі було оголошено близько 09:55. Уже о 10:01 у Полтаві пролунав вибух. Відбій повітряної тривоги оголосили о 10:10.

Нагадаємо, протягом останнього тижня російські війська неодноразово атакували торговельні центри мережі «Епіцентр». Зокрема, у ніч проти 22 жовтня внаслідок ракетного удару по Києву було знищено гіпермаркет на Почайній в Оболонському районі столиці. Також повідомлялося про пожежу в іншому торговельному центрі району.

Крім того, 20 жовтня російський безпілотник влучив в «Епіцентр» у Первомайську на Миколаївщині. Унаслідок атаки постраждали восьмеро людей – п'ятеро жінок і троє чоловіків. Двох постраждалих було госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

Крім того, 20 жовтня російські війська атакували гіпермаркет «Епіцентр» на Рівненщині. Унаслідок ударів виникла масштабна пожежа, постраждали четверо людей, трьох із них госпіталізували. Ліквідацію займання ускладнювали загроза повторних атак і значне пожежне навантаження.

Раніше, 13 жовтня, росіяни завдали десять ударів по логістичному розподільчому центру «Епіцентру» в Хмельницькому. На території комплексу виникли п'ять масштабних пожеж, які знищили близько 85% товарів на складі.