Російські терористи вдарили по школі у Києві: діти перебували в укритті

Унаслідок удару у навчальному закладі виникла пожежа

У Соломʼянському районі столиці ворожий безпілотник влучив в будівлю загальноосвітньої школи. Унаслідок удару виникла пожежа. Про це повідомив мiський голова Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

За словами очільника міста, на момент атаки діти перебували в укритті.

На місці влучання працюють рятувальники фото: Київ24

На місце події оперативно виїхали всі екстрені та рятувальні служби для ліквідації наслідків влучання та гасіння пожежі.

😱 У Соломʼянському районі столиці російський дрон влучив у школу. Є загоряння. Діти перебували в укритті. pic.twitter.com/soLm2AhGCz — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 1, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Інформація щодо масштабів руйнувань і можливих постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, у ніч проти 1 жовтня російські терористи атакували столицю. Унаслідок цього постраждав чоловік. За даними рятувальників, у Солом’янському районі внаслідок ворожого обстрілу горіло приміщення на першому поверсі 16-поверхового житлового будинку. Також вогнем біли охоплені припарковані автівки.