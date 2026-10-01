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Російські терористи вдарили по школі у Києві: діти перебували в укритті

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Російські терористи вдарили по школі у Києві: діти перебували в укритті
Інформація щодо масштабів руйнувань і можливих постраждалих уточнюється
фото: Київ24

Унаслідок удару у навчальному закладі виникла пожежа

У Соломʼянському районі столиці ворожий безпілотник влучив в будівлю загальноосвітньої школи. Унаслідок удару виникла пожежа. Про це повідомив мiський голова Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

За словами очільника міста, на момент атаки діти перебували в укритті.

На місці влучання працюють рятувальники
На місці влучання працюють рятувальники
фото: Київ24

На місце події оперативно виїхали всі екстрені та рятувальні служби для ліквідації наслідків влучання та гасіння пожежі.

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Інформація щодо масштабів руйнувань і можливих постраждалих уточнюється. 

Нагадаємо, у ніч проти 1 жовтня російські терористи атакували столицю. Унаслідок цього постраждав чоловік. За даними рятувальників, у Солом’янському районі внаслідок ворожого обстрілу горіло приміщення на першому поверсі 16-поверхового житлового будинку. Також вогнем біли охоплені припарковані автівки.

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Теги: Київ обстріл

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