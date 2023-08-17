Хвилина мовчання: згадаймо 3-місячну Кіру Глодан, її маму та бабусю, які загинули в Одесі

Батько загиблої дитини вийшов у магазин перед трагедією, нині він воює в ЗСУ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Кіру Глодан, її маму та бабусю.

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3-місячна дівчинка загинула в Одесі 23 квітня 2022 року. Того дня російська ракета влучила в будинок сім'ї. Загинули також мама немовляти та бабуся. Тато у цей час пішов у магазин. Після трагедії він приєднався до ЗСУ.

Кіра з бабусею фото з відкритих джерел

Усміхнена, яскрава, подорожувала світом, насолоджувалася життям, любила котиків. Такою можна побачити на фотографіях в Instagram мешканку Одеси Валерію Глодан. Жінці 28 років, вона родом з Херсона. Працювала піарницею.

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Юрій Глодан та дружина Валерія були разом дев'ять років.

«Вона була дуже доброю, вона любила сміятися, знаходила радість у простих речах, вона була щасливою. Одеса справді була її улюбленим містом. ... Її здатність комунікувати з різними людьми, розуміння людей, те, як вона вміла спілкуватися, те, як вона чудово писала... Ви навіть не уявляєте, як вона писала!» – сказав Юрій.

«Вона була чудовою мамою, подругою, з усіма найкращими якостями. Таку, як Валерія, мені неможливо буде знайти. Вона була ідеальною. Таку людину можна зустріти лише раз у житті, і це подарунок від Бога», – додав чоловік.

Валерія Глодан фото з відкритих джерел

За місяць до повномасштабної війни, 4 січня, на світ з’явилася донька – Кіра. Вага 3,7 кг, зріст 52 см.

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«Ми були дуже щасливими, коли вона народилася. Я був на пологах, я плакав від щастя, коли в нас народилася донечка. Мені дуже важко зараз усвідомлювати, що моєї донечки більше немає. І дружини, і тещі... Весь мій світ вчора знищила російська ракета. І, на жаль, не одна моя родина така», – розповів Юрій.

23 квітня минулого року чоловік вийшов у магазин. У цей час російська ракета, яку випустили з акваторії Каспійського моря, влучила в один з цивільних будинків Одеси. Дружина Юрія Валерія, 3-місячна донька Кіра й теща Людмила загинули. Повертатись йому було вже нікуди.

Кіра Глодан із батьками фото з відкритих джерел

«Я живу поруч. Бачила ту ракету, бачила, чула пожежу. Потім – дзвінок брата, я дізналась, що вона потрапила в наш ЖК. Потім він сам почав пробиратись через уламки і шукати їх тіла, сам їх діставав… Була дуже велика надія на те, що знайдуть маленьку, але ні. На жаль, дуже мало вона пробула на землі, і майже нічого вона не побачила, але я впевнена, усі три місяці вона прожила в любові та турботі», – зазначила тітка дитини та сестра Юрія Глодана.

Кіра з татом Юрієм фото з відкритих джерел

«Із Людою ми спілкувалися, з мамою, спілкувалися тісно, також добра жінка. В неї міцний зв’язок був і з донькою, з онукою, для неї донька та онука був новий етап в її житті, у неї вся любов розчинилася у цих дітях. Вони мешкали вчотирьох, чоловік поїхав за продуктами перед святом, а вони залишилися вдома, готувалися, пекли паски і таке сталося. Він вже під’їжджав до будинку і вже побачив, що горить», – розповіла подруга сімʼї.

Минулого року окупанти обстріляли Одесу перед Великоднем фото з відкритих джерел

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.