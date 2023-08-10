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Обстріл нафтобази на Рівненщині: страшні наслідки (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Обстріл нафтобази на Рівненщині: страшні наслідки (фото)
Рівненщина зазнала масованої атаки безпілотниками
фото: Рівненська обласна прокуратура

Унаслідок російського обстрілу знищено резервуари з пальним нафтобази

Вночі 10 серпня Рівненщина зазнала масованої атаки безпілотниками, зруйнована нафтобаза на Дубенщині. Прокурори документують наслідки обстрілу, повідомив Офіс Генерального прокурора.

«За даними слідства, вночі 10 серпня 2023 року військовослужбовці збройних сил РФ нанесли удар по території цивільної нафтобази у Дубенському районі. Ворог застосував БПЛА. У результаті знищено резервуари з пальним нафтобази, виникла пожежа», – йдеться у повідомленні.

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Наслідки удару по нафтобазі на Рівненщині
фото: Офіс Генерального прокурора

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, а також керівництво обласної прокуратури, Управління СБУ в Рівненській області та ГУ НП в області. Наразі тривають необхідні слідчі дії. Прокурори та слідчі збирають докази, документують наслідки збройної агресії РФ, також працюють співробітники ДСНС.

Нагадаємо, що цієї ночі Рівненщина зазнала масованої атаки безпілотників, унаслідок якої зруйнована нафтобаза на Дубенщині, виникла сильна пожежа. Обійшлося без жертв.

Теги: обстріл Рівненщина

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