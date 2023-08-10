Обстріл нафтобази на Рівненщині: страшні наслідки (фото)

Унаслідок російського обстрілу знищено резервуари з пальним нафтобази

Вночі 10 серпня Рівненщина зазнала масованої атаки безпілотниками, зруйнована нафтобаза на Дубенщині. Прокурори документують наслідки обстрілу, повідомив Офіс Генерального прокурора.

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«За даними слідства, вночі 10 серпня 2023 року військовослужбовці збройних сил РФ нанесли удар по території цивільної нафтобази у Дубенському районі. Ворог застосував БПЛА. У результаті знищено резервуари з пальним нафтобази, виникла пожежа», – йдеться у повідомленні.

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Наслідки удару по нафтобазі на Рівненщині фото: Офіс Генерального прокурора

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, а також керівництво обласної прокуратури, Управління СБУ в Рівненській області та ГУ НП в області. Наразі тривають необхідні слідчі дії. Прокурори та слідчі збирають докази, документують наслідки збройної агресії РФ, також працюють співробітники ДСНС.

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Нагадаємо, що цієї ночі Рівненщина зазнала масованої атаки безпілотників, унаслідок якої зруйнована нафтобаза на Дубенщині, виникла сильна пожежа. Обійшлося без жертв.