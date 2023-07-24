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Генсек ООН закликав Росію негайно зупинити напади на культурні та цивільні об'єкти України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Генсек ООН закликав Росію негайно зупинити напади на культурні та цивільні об'єкти України
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш
фото з відкритих джерел

Речник Генсека нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні, ЮНЕСКО підтвердила пошкодження 270 культурних об'єктів

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш рішуче засудив російські ракетні удари по Одесі, що сталася минулої ночі, і підкреслив, що внаслідок цих ударів серйозно постраждали культурні та релігійні об'єкти, зокрема Спасо-Преображенський собор, який підпадає під захист ЮНЕСКО. Про це йдеться в заяві речника Генсека Стефана Дюжарріка, пише Укрінформ.

Гутерріш заявив, що, крім жахливих втрат серед цивільного населення через війну, ця атака стала «ще одним нападом на територію, що охороняється Конвенцією про всесвітню спадщину, порушуючи Гаазьку конвенцію 1954 року про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту».

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив своє занепокоєння через загрозу, яку війна дедалі більше створює для української культури та спадщини.

Речник Генсека нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні, ЮНЕСКО підтвердила пошкодження 270 культурних об'єктів, включаючи 116 релігійних.

У своїй заяві Генсек закликав Російську Федерацію негайно припинити напади на культурні цінності, які захищені широко ратифікованими міжнародними нормативними документами. 

«Генсек закликає Російську Федерацію негайно припинити напади на культурні цінності, захищені широко ратифікованими міжнародними нормативними документами. А також продовжує наполегливо закликати до негайного припинення всіх нападів на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру», - ідеться в заяві.

Нагадаємо, у ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області. Станом на 4:00 годину ранку встановлено, що унаслідок ворожого обстрілу міста Одеса загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини. 

Також вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор

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Теги: Одеса обстріл ЮНЕСКО Генсек ООН ракета собор

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