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На Хмельниччині після атаки РФ загорілося підприємство

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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На Хмельниччині після атаки РФ загорілося підприємство
Під час ранкової атаки в області працювали сили протиповітряної оборони
фото: 103 ОБр ТрО (ілюстративне)

Унаслідок російської атаки загиблих та травмованих немає

Російські окупанти вранці 19 вересня атакували Хмельницьку область. У регіоні працювали сили протиповітряної оборони, є збиття. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

Унаслідок російської атаки виникла пожежа на території одного з підприємств у Хмельницькому районі. Рятувальники ліквідували займання.

За словами Тюріна, інформації про загиблих або травмованих не надходило. Загалом протягом 18 вересня та вранці 19 вересня українські захисники збили над Хмельниччиною два ворожі безпілотники.

Нагадаємо, у ніч проти 19 вересня Росія здійснила масштабну повітряну атаку на Україну, застосувавши дві протикорабельні ракети «Циркон» та 174 безпілотники різних типів. Близько половини запущених дронів були реактивними.

Основними напрямками удару стали Одеська та Київська області. Протиповітряна оборона збила або подавила 141 повітряну ціль. Зафіксовано влучання на 15 локаціях, ще на дев'яти впали уламки збитих цілей. Запущені Росією ракети цілей не досягли.

Увечері 18 вересня російські війська завдали авіаудару по дев'ятиповерховому житловому будинку в Сумах. Ворожий боєприпас влучив у будівлю між третім та четвертим поверхами. Унаслідок атаки загинули двоє людей – чоловік та жінка. Ще вісім людей зазнали травм, серед них двоє дітей.

Також унаслідок удару загорілися автомобілі. Виконувач обов'язків Сумського міського голови, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар повідомив, що російські війська атакували багатоповерхівку керованою авіабомбою. Загиблі були працівниками Сумської міської ради.

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Теги: пожежа Хмельниччина обстріл

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