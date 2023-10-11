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Росіяни відновили наступальні дії на Лимано-Куп'янському напрямку

Євгеній Прокопенко
glavcom.ua
Росіяни відновили наступальні дії на Лимано-Куп'янському напрямку
На Лимано-Куп'янському напрямку російські загарбники зосередили значну кількість своїх військ
фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Росіяни зосередили свої зусилля поблизу населених пунктів Іванівка та Синьківка, які знаходяться на Харківщині та також поблизу Макіївки

Російські війська почали відновлювати наступальні дії на Лимано-Куп'янському напрямку. Окупанти нарощують інтенсивність обстрілів та завдають авіаударів. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

«Звичайно, ворог не може собі дозволити наступати одразу вздовж 140 кілометрів. Він акцентує свою увагу поблизу населеного пункту Іванівка та Синьківка, які знаходяться на Харківщині та також поблизу Макіївки», – сказав Євлаш.

Він розповів, що раніше росіяни намагалися наступати біля Новоєгорівки, але «отримавши добряче по зубах від ЗСУ», вони відмовилися від своїх планів.

«Протягом певного часу ми спостерігали таке собі затишшя. І ось зараз, приблизно десь тиждень, вони почали відновлювати свої наступальні дії. Перші - це були такі короткі поодинокі випадки. Коли здебільшого штурмували ці штурмові загони «Шторм Z» та просто «Шторм». Зараз уже ми бачимо більш таке серйозне вкраплення», – зазначив речник.

За його словами, противник продовжує інтенсивність та завдає авіаударів.

«Тобто противник продовжує нарощувати інтенсивність саме на цьому напрямку. Основна його мета залишається. Це взяття Куп'янська. Оскільки там є залізна дорога і це досить важливий логістичний хаб на цьому напрямку», – розповів Євлаш.

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти, ймовірно, можуть готувати новий наступ на Лимано-Куп'янському напрямку. Він може початися пізніше, восени або взимку. На всій Лимано-Куп'янській осі немає жодної спокійної ділянки. На цьому напрямку російські загарбники зосередили значну кількість своїх військ і періодично намагаються наступати, при цьому українські військові тримають оборону.

Теги: війна Лиман Куп'янськ

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