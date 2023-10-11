Росіяни відновили наступальні дії на Лимано-Куп'янському напрямку

Росіяни зосередили свої зусилля поблизу населених пунктів Іванівка та Синьківка, які знаходяться на Харківщині та також поблизу Макіївки

Російські війська почали відновлювати наступальні дії на Лимано-Куп'янському напрямку. Окупанти нарощують інтенсивність обстрілів та завдають авіаударів. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

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«Звичайно, ворог не може собі дозволити наступати одразу вздовж 140 кілометрів. Він акцентує свою увагу поблизу населеного пункту Іванівка та Синьківка, які знаходяться на Харківщині та також поблизу Макіївки», – сказав Євлаш.

Він розповів, що раніше росіяни намагалися наступати біля Новоєгорівки, але «отримавши добряче по зубах від ЗСУ», вони відмовилися від своїх планів.

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«Протягом певного часу ми спостерігали таке собі затишшя. І ось зараз, приблизно десь тиждень, вони почали відновлювати свої наступальні дії. Перші - це були такі короткі поодинокі випадки. Коли здебільшого штурмували ці штурмові загони «Шторм Z» та просто «Шторм». Зараз уже ми бачимо більш таке серйозне вкраплення», – зазначив речник.

За його словами, противник продовжує інтенсивність та завдає авіаударів.

«Тобто противник продовжує нарощувати інтенсивність саме на цьому напрямку. Основна його мета залишається. Це взяття Куп'янська. Оскільки там є залізна дорога і це досить важливий логістичний хаб на цьому напрямку», – розповів Євлаш.

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти, ймовірно, можуть готувати новий наступ на Лимано-Куп'янському напрямку. Він може початися пізніше, восени або взимку. На всій Лимано-Куп'янській осі немає жодної спокійної ділянки. На цьому напрямку російські загарбники зосередили значну кількість своїх військ і періодично намагаються наступати, при цьому українські військові тримають оборону.