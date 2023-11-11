Що відбувається на полі бою. Огляд за тиждень

Огляд ситуації на фронті за 5-10 листопада 2023 року

Якщо брати загалом, на рівні загальних тенденцій – на перший погляд, картина боїв може виглядати незмінною, тому мовляв навіщо їй давати додаткову характеристику.

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Але з іншої сторони, кожен день стабільного положення на фронті, який зараз вигризають наші воїни – це кожен день для того, щоб Україна змогла знайти рішення по виходу із «позиційної війни», та прискорити темп боїв проти ворога. І якщо міркувати саме з такого ракурсу, то побачимо наступне.

Авдіївка

Авдіївський напрямок – за місяць штурмів армія РФ тут втратила 7,5 тисяч «багнетів» та понад 200 одиниць.

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Але так як ці втрати менші навіть за рівень 25% від початкової кількості угрупування російських військ, то окупанти й далі здатні проводити штурмові дії та облогу Авдіївки.

Той факт, що російські окупанти в рази збільшили використання дронів біля Авдіївки, означає лише те, що рашисти відпрацьовують формат використання саме ударних БПЛА замість легких бронемашин для підтримки дій своїх штурмових груп.

В спробах продавити нашу оборону біля Авдіївки ворог ставить не тільки на маси піхоти, але й на вогневу міць також: крім авіації та антирекордних чисел по скиду крилатих авіабомб, росіяни пішли на масоване використання «класичної» артилерії, реактивних касетних боєприпасів та вогнеметних танків ТОС-1 «Солнцепек».

За даними з відкритих джерел (профільний ресурс GMK Center), наразі з Авдіївського коксохіму евакуйовано все цінне обладнання та весь до останнього цивільний персонал.

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Що в свою чергу може свідчити про перехід контролю над територією об'єкти повністю в руки наших захисників.

Бахмут

Бахмутський напрямок - маємо зафіксувати, що в боях за сам Бахмут наступив новий етап, де одночасно наступати намагаються і наші війська, і ворог.

Рашисти намагаються не тільки відбити втрачене в районі Андріївки та Кліщіївки, але й також намагаються тиснути в районі Берхівки.

Раніше у відкритому доступі була цифра, що тут угрупування російської армії налічує понад 50 тисяч «багнетів», судячи з усього, ця цифра лишається незмінною за рахунок підкріплень, які можуть надходити з території РФ.

Куп’янськ та Лиман

Куп’янський та Лиманський напрямки - є показова статистика, що за місяць боїв тут рашисти втратили дещо менше 1,5 тисячі «багнетів», і водночас – аж понад 200 одиниць техніки. Це насправді суттєво пояснює динаміку бойових дій на цих відтинках фронту – виходить, що командування армії РФ більш чутливо реагує саме на втрати по техніці, аніж на втрати по живій силі.

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Мар'їнка

Маріїнський напрямок – лишається постійно «найгарячішим» зараз, хоча лінія фронту там не рухається ніяк.

Причину такої наполегливості ворога пояснюють зокрема постійні та результативні удари ЗСУ по військовим об’єктам окупантів в Донецьку. Судячи з усього, «прильот» по центру навчання операторів БПЛА для них був особливо болючим.

Південь

Південь загалом – якщо узагальнити усі наявні у відкритому доступі фрагментарні дані, то отримаємо наступну картину.

На Запорізькому напрямку рашисти теж постійно та активно штурмують, просто це поки не отримало належної медійної уваги.

Але й допитливі OSINT-ери із DeepState фіксують, що в районі Вербового наші війська на ранок 10 листопада здобули новий тактичний успіх та просування по лінії фронту.

Динаміка бойових дій на лівобережній Херсонщині зараз явно визначається тим, що ані в наших військ, ані в окупантів там нема достатньої щільності по силам та засобам, щоб прискорити темп боїв.

Але і не варто забувати, що і там укріплення «лінії Суровікіна» є також, прорив укріпленої лінії оборони противника – задача неймовірно складна, та навіть подолання «зубів дракона» не є просто як «перекинув пірамідку й поїхав». Тому роздавати багатообіцяючі анонси по Лівобережжю – зараз точно не варто.

Російські загарбники у своїх відкритих ресурсах бідкаються, що наші війська на Лівому березі наче як мають перевагу по засобам РЕБ, дронам та інтенсивності артпідтримки.

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Водночас, самі рашисти тут роблять ставку на «авіаційний терор», тобто активне метання керованих авіабомб, літаки відіграють роль авіації.

У повідомленні прес-служби ГУР МОУ від 5 листопада про участь працівників відомства в одному із профільних форумів було вжито такий цікавий пасаж – «Коментуючи перспективи штурмових спецпідрозділів ГУР МО України, наші офіцери наголосили на важливості розвитку технологічної складової ― передусім, безпілотних засобів ураження».

Можливо, саме у тій площині й лежатиме один із ключів до перелому ситуації на фронті із «позиційного тупика».

Воєнно-політичне керівництво РФ протягом останніх днів заявляло про ріст начебто в 7 разів по випуску танків, або ледь чи не до 2100 машин за 2023 рік. Та про прискорення мобілізаційних процесів в темпі до 25 тисяч «штиків» за останні 2 тижні.

По танкам у росіян може бути дуже груба приписка, і вони туди ймовірно вписали тупо все – і нові машини із заводу, і розконсервовані Т-55/Т-62, і поремонтовані танки після боїв проти ЗСУ.

По темпам мобілізації «багнетів» також питання відкрите у плані, а як швидко вони можуть послати таке поповнення на фронт.

Але вцілому, цей порядок цифр може давати впевненість воєнно-політичному керівництву РФ, що вони здатні як мінімум відновлювати свої втрати без «перенапруження сил», і відтак здатні вести довготривалі бойові дії проти нашої країни.

ГУР МОУ також публікувало оновлені цифри по арсеналу РФ, котра тепер має в запасі 870 далекобійних ракет усіх типів. Але з того випливає одна цікава тенденція: