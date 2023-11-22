У Польщі викрито шпигунську мережу, яка працювала на спецслужби РФ

Угруповання діяло у різних польських містах з січня по березень цього року

Правоохоронці Польщі викрили 16 осіб, які входили до шпигунської мережі. Вона могла працювати на російські спецслужби.

Про це йдеться у заяві прокуратури Варшави, повідомляє Sky News.

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Як зазначається, угруповання діяло у різних польських містах з січня по березень цього року. «Обвинувачені провадили діяльність, у тому числі щодо виявлення критично важливих об'єктів інфраструктури, включаючи військові об'єкти та морські порти. Вони інформували своїх клієнтів про результати розвідки, за що отримували винагороду», – уточнюють у прокуратурі.

Правоохоронці з'ясували, що обвинувачені могли «вести розвідувальну та пропагандистську діяльність проти Польщі та готували диверсійні акти на завдання російської розвідки».

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При цьому про обвинувачених детальної інформації немає. Відомо лише те, що вони є іноземними громадянами.

Раніше міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський підтвердив затримання у Польщі російських шпигунів.