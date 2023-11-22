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У Польщі викрито шпигунську мережу, яка працювала на спецслужби РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Польщі викрито шпигунську мережу, яка працювала на спецслужби РФ
фото: rfi.fr

Угруповання діяло у різних польських містах з січня по березень цього року

Правоохоронці Польщі викрили 16 осіб, які входили до шпигунської мережі. Вона могла працювати на російські спецслужби. 
Про це йдеться у заяві прокуратури Варшави, повідомляє Sky News.

Як зазначається, угруповання діяло у різних польських містах з січня по березень цього року. «Обвинувачені провадили діяльність, у тому числі щодо виявлення критично важливих об'єктів інфраструктури, включаючи військові об'єкти та морські порти. Вони інформували своїх клієнтів про результати розвідки, за що отримували винагороду», – уточнюють у прокуратурі.

Правоохоронці з'ясували, що обвинувачені могли «вести розвідувальну та пропагандистську діяльність проти Польщі та готували диверсійні акти на завдання російської розвідки».

При цьому про обвинувачених детальної інформації немає. Відомо лише те, що вони є іноземними громадянами.

Раніше міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський підтвердив затримання у Польщі російських шпигунів.

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Теги: міністр військові Польща шпигун

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