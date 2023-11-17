В окупованому Криму вдруге за день лунають вибухи

Гучно було в Джанкойському районі

Сьогодні, 17 листопада, у тимчасово окупованому Криму вдруге за ранок пролунали вибухи. Про це повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Вибухи в Джанкойському районі, повідомляє наш підписник», – йдеться у повідомленні

Наразі офіційні особи, або ж військове керівництво України жодним чином не коментували дану ситуацію. Водночас це не перший вибух на території Криму за сьогоднішній ранок. Раніше призначений РФ так званий губернатор Михайло Развожаєв заявив, що їх ППО нібито збила дві повітряні цілі у Севастополі. Як зазначалося, перед цим севастопольці повідомили, що «від вибухів аж затремтіли вікна».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згодом російські терористи заявили, що Україна намагалася атакувати окупантів у Криму протикорабельними ракетами «Нептун».

До слова, триває 632-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнень. Протягом доби авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, шість артилерійських засобів, два пункти управління та два склади боєприпасів противника.