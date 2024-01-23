Удар по Харкову: є загиблі, моторошні кадри наслідків (оновлено)

Наразі зафіксовано 42 поранених внаслідок ракетної атаки

Вранці у вівторок, 23 січня, російські окупанти завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районам міста Харкова, внаслідок чого загинули чотири людини. Зруйновані багатоквартирні житлові будинки, навчальний заклад, інша виключно цивільна інфраструктура, розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Також він зазначив, що до 42 осіб збільшилася кількість поранених. Серед них – четверо дітей, вони перебувають у стані середньої тяжкості.

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Синєгубов підкреслив, що окупанти вдарили виключно по цивільній інфраструктурі: зруйновані житлові будинки, знищені цивільні автомобілі. Він додав, що артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди Богодухівського району; Охрімівка, Землянки Чугуївського району; Хатнє, Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Куп'янського району.

Росіяни завдали авіаційних ударів біля населених пунктів Гранів Харківського району; Григорівка, Піщане Куп'янського району. Сьогодні близько 03:40 окупанти обстріляли м. Балаклія – пошкоджено навчальний заклад – двоповерхова будівля частково зруйнована, адміністративна будівля та два житлових будинки. Травм зазнали двоє людей: 88-річний чоловік і 78-річна жінка, їхній стан середній. О 02:00 окупанти завдали удару по селищу Вільча Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок.

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фото: Нацполіція

Нагадаємо, у вівторок, 23 січня, близько 7-ї години ранку у Харкові знову прогриміли вибухи. «Вибухи у Харкові. Будьте в укриттях!» – написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram. Міський мер Ігор Терехов повідомив, що в місті прогриміло кілька вибухів. «Знову бʼють по Харкову - вже кілька вибухів у місті», – написав він у телеграм-каналі. У результаті ракетного удару загорівся газопровід, повідомив начальник у слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.