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Удар по Харкову: є загиблі, моторошні кадри наслідків (оновлено)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Удар по Харкову: є загиблі, моторошні кадри наслідків (оновлено)
Окупанти вдарили виключно по цивільній інфраструктурі
фото: скріншот відео

Наразі зафіксовано 42 поранених внаслідок ракетної атаки

Вранці у вівторок, 23 січня, російські окупанти завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районам міста Харкова, внаслідок чого загинули чотири людини. Зруйновані багатоквартирні житлові будинки, навчальний заклад, інша виключно цивільна інфраструктура, розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Також він зазначив, що до 42 осіб збільшилася кількість поранених. Серед них – четверо дітей, вони перебувають у стані середньої тяжкості.

Синєгубов підкреслив, що окупанти вдарили виключно по цивільній інфраструктурі: зруйновані житлові будинки, знищені цивільні автомобілі. Він додав, що артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди Богодухівського району; Охрімівка, Землянки Чугуївського району; Хатнє, Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Куп'янського району.

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Росіяни завдали авіаційних ударів біля населених пунктів Гранів Харківського району; Григорівка, Піщане Куп'янського району. Сьогодні близько 03:40 окупанти обстріляли м. Балаклія – пошкоджено навчальний заклад – двоповерхова будівля частково зруйнована,  адміністративна будівля та два житлових будинки. Травм зазнали двоє людей: 88-річний чоловік і 78-річна жінка, їхній стан середній. О 02:00 окупанти завдали удару по селищу Вільча Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок.

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фото: Нацполіція

Нагадаємо, у вівторок, 23 січня, близько 7-ї години ранку у Харкові знову прогриміли вибухи. «Вибухи у Харкові. Будьте в укриттях!» – написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram. Міський мер Ігор Терехов повідомив, що в місті прогриміло кілька вибухів. «Знову бʼють по Харкову - вже кілька вибухів у місті», – написав він у телеграм-каналі. У результаті ракетного удару загорівся газопровід, повідомив начальник у слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

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Теги: Харківщина будинок жінка інфраструктура Олег Синєгубов Харків Балаклія окупанти

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