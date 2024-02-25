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ISW розкрив, на кого російські генерали хочуть спихнути провину за воєнні злочини

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ISW розкрив, на кого російські генерали хочуть спихнути провину за воєнні злочини
Шойгу, ймовірно, стурбований міжнародними наслідками дій своїх підлеглих
фото з відкритих джерел

Російське керівництво, ймовірно, налякане через увагу міжнародної спільноти до звірств окупантів в Україні

Російські високопосадовці намагаються перекласти відповідальність за скоєні в Україні воєнні злочини на командирів середньої та нижчої ланок. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За словами аналітиків, російське міноборони опублікувало кадри, на яких командувач Центральним угрупуванням військ РФ генерал-полковник Андрій Мордвічов доповідає міністру оборони Росії Сергію Шойгу про захоплення російськими військами близько 200 українських військовополонених під Авдіївкою. Шойгу наголосив на необхідності того, щоб російські війська поводилися з військовополоненими гуманно, «як вони це завжди робили» з Мордвічовим та іншими російськими офіцерами. 

«Шойгу, як і президент Росії Володимир Путін, ймовірно, стурбований міжнародними наслідками дій своїх підлеглих щодо очевидних російських військових злочинів і, можливо, прямо звернувся до українських військовополонених, враховуючи недавню увагу міжнародної спільноти до російських звірств в Україні», – оцінюють аналітики.

Нагадаємо, що, за підрахунками аналітиків, кількість загиблих росіян в Україні почала значно зростати в жовтні 2023 року. За оцінками американської розвідки за грудень 2023 року, окупанти втратили з початку повномасштабного вторгнення понад 300 тис. осіб.

До слова, Збройні сили України ведуть бої з окупантами на різних ділянках фронту. На тлі позиційних боїв російські війська просунулися поблизу Бахмута, у Ласточкиному та Роботиному.

Триває 732-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення.

Теги: Сергій Шойгу росія окупанти росіяни

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