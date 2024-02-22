Українська ППО збила вісім «Шахедів»: деталі нічної атаки росіян

Вісім безпілотників було знищено в межах чотирьох областей

Росіяни запустили протирадіолокаційну ракету Х-31П з акваторії Чорного моря.

Уночі проти 22 лютого російські окупанти атакували Україну дронами та ракетою. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Російські війська атакували десятьма ударними БпЛА типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ.

Також окупанти застосували протирадіолокаційну ракету Х-31П з акваторії Чорного моря.

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Вісім безпілотників було знищено в межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.

Нагадаємо, минулої ночі російські окупанти атакували Україну дронами та трьома видами ракет. Було знищено керовану авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині та 13 із 19-ти «Шахедів» у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей.

Як повідомлялося, Збройні сили України знищили ще один російський винищувач Су-34.