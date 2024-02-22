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Українська ППО збила вісім «Шахедів»: деталі нічної атаки росіян

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Українська ППО збила вісім «Шахедів»: деталі нічної атаки росіян
Вісім безпілотників було знищено в межах чотирьох областей
фото ілюстративне

Росіяни запустили протирадіолокаційну ракету Х-31П з акваторії Чорного моря.

Уночі проти 22 лютого російські окупанти атакували Україну дронами та ракетою. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Російські війська атакували десятьма ударними БпЛА типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ.

Також окупанти застосували протирадіолокаційну ракету Х-31П з акваторії Чорного моря.

Вісім безпілотників було знищено в межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.

Українська ППО збила вісім «Шахедів»: деталі нічної атаки росіян фото 1

Нагадаємо, минулої ночі російські окупанти атакували Україну дронами та трьома видами ракет. Було знищено керовану авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині та 13 із 19-ти «Шахедів» у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. 

Як повідомлялося, Збройні сили України знищили ще один російський винищувач Су-34.

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Теги: окупанти безпілотник ракета росіяни російська ракета

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