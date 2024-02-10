Авдіївка у напівоточенні: ЗСУ повідомили про ситуацію в місті

За останню добу загарбники під Авдіївкою завдали 17 авіаударів і здійснили 599 артилерійських обстрілів

Окупанти хочуть встановити контроль над логістичними шляхами забезпечення українських військ

Російські окупанти фокусують зусилля на Авдіївському напрямку, намагаючись відрізати шляхи забезпечення українських військових у напівоточеному місті. Як повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський, у зоні його відповідальності за останню добу загарбники завдали 17 авіаударів і здійснили 599 артилерійських обстрілів. При цьому вони 57 разів намагалися штурмувати позиції ЗСУ.

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«Задум російських агресорів зрозумілий: вони передусім хочуть встановити контроль над логістичними шляхами забезпечення наших підрозділів на північному фланзі. Однак ми даємо адекватну відповідь на дії противника», – написав він.

За його словами, постійно відбувається посилення рубежів та облаштування додаткових вогневих рубежів разом із залученням свіжих сил. Тому постачання Авдіївки розірвано не було.

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Тарнавський додав, що минулої доби окупанти втратили 361 солдата, 13 одиниць техніки, 2 склади боєприпасів і 145 БпЛА різних систем.

Раніше The Washington Post назвала найгострішу проблему в ЗСУ. У Збройних силах України критично бракує піхоти, що призводить до виснаження і зниження бойового духу на передовій.

Нагадаємо, що, за оцінками аналітиків ISW, нестача боєприпасів може змусити українських захисників приймати складні рішення щодо пріоритетності певних ділянок фронту.

Як відомо, триває 717-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 111 бойових зіткнень.