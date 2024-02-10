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Авдіївка у напівоточенні: ЗСУ повідомили про ситуацію в місті

Надія Карбунар
glavcom.ua
Авдіївка у напівоточенні: ЗСУ повідомили про ситуацію в місті
За останню добу загарбники під Авдіївкою завдали 17 авіаударів і здійснили 599 артилерійських обстрілів
фото з відкритих джерел

Окупанти хочуть встановити контроль над логістичними шляхами забезпечення українських військ

Російські окупанти фокусують зусилля на Авдіївському напрямку, намагаючись відрізати шляхи забезпечення українських військових у напівоточеному місті. Як повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський, у зоні його відповідальності за останню добу загарбники завдали 17 авіаударів і здійснили 599 артилерійських обстрілів. При цьому вони 57 разів намагалися штурмувати позиції ЗСУ.

«Задум російських агресорів зрозумілий: вони передусім хочуть встановити контроль над логістичними шляхами забезпечення наших підрозділів на північному фланзі. Однак ми даємо адекватну відповідь на дії противника», – написав він.

За його словами, постійно відбувається посилення рубежів та облаштування додаткових вогневих рубежів разом із залученням свіжих сил. Тому постачання Авдіївки розірвано не було.

Тарнавський додав, що минулої доби окупанти втратили 361 солдата, 13 одиниць техніки, 2 склади боєприпасів і 145 БпЛА різних систем.

Раніше The Washington Post назвала найгострішу проблему в ЗСУ. У Збройних силах України критично бракує піхоти, що призводить до виснаження і зниження бойового духу на передовій.

Нагадаємо, що, за оцінками аналітиків ISW, нестача боєприпасів може змусити українських захисників приймати складні рішення щодо пріоритетності певних ділянок фронту. 

Як відомо, триває 717-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 111 бойових зіткнень.

Теги: росія окупанти ЗСУ війна Авдіївка

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