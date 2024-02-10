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Безугла опублікувала пост про оборону Києва і збурила мережу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Безугла опублікувала пост про оборону Києва і збурила мережу
Депутатка своїм дописом укотре розгнівала українців
фото: Мар'яна Безугла/Facebook

«План оборони Києва має підпис Баргилевича», – написала депутатка

Народна депутатка Мар'яна Безугла опублікувала пост про оборону Києва у 2022 році і збурила мережу. Допис, який викликав бурхливе обговорення, Безугла зробила у Facebook.

«План оборони Києва має підпис Баргилевича», – написала депутатка.

Безугла опублікувала пост про оборону Києва і збурила мережу фото 1

Користувачі нагадують нардепці, що і Анатолій Баргілевич, і Олександр Сирський обидва були під керівництвом головкома Валерія Залужного.

  • «Так яка вірна від Вас інфа? Перша про Сирського? Чи друга про пана Баргилевича? Чи, можливо, вірна думка, що вони обидва були під керівництвом Генерала Залужного?».
  • «Ви якось визначтеся – Баргилевич чи Сирський».
  • «А Залужний, мабуть, проходив повз і на два роки затримався».
  • «Ще вчора заява лунала про переможного Сирського, котрий врятував Київ, а сьогодні – он воно як».
  • «Найцікавіше попереду! Зважте, шановні, пані Мар'яна отримала доступ до секретних документів і одразу усе це оприлюднює! Ох, люди, біда буде».
  • «Маю сумніви, що було за планом».
  • «І що? Чесно, це не значить зараз нічого. Що про нього в 23 можна сказати, от це цікавіше».
  • «Пані Мар'яно, як би ви так відстоювали права військових на адекватні терміни служби!».

До слова, народна депутатка Мар’яна Безугла розповіла про трьох найуспішніших українських генералів. Це сталося після інтерв’ю президента Володимира Зеленського для Rai1, в якому він висловив намір здійснити зміни у військовому керівництві. Зокрема, нардепка написала про генералів Сирського, Тарнавського та Наєва.

Теги: ЗСУ Мар’яна Безугла Олександр Сирський

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