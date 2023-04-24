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Паводок у Києві: синоптики прогнозують другу хвилю підтоплень

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Паводок у Києві: синоптики прогнозують другу хвилю підтоплень
фото: Ян Доброносов/Facebook

Станом на 10 ранку 24 квітня рівень води у Дніпрі у Києві біля моста «Метро» становить 9 283 см

Говорити про закінчення підтоплень  Києві поки що зарано, не зважаючи на те, що рівень води у річці Дніпро знизився на 20 см від вчорашнього рівня. Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

«Говорити, що цьогорічне водопілля для столиці вже минулося – зарано. Синоптики попереджають, що внаслідок ймовірних значних опадів, можлива друга хвилю паводку наприкінці квітня чи початку травня», – зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

У той же час київська влада наголосила, що передбачуваний максимальний рівень водопілля на Дніпрі в межах Києва не несе загрози промисловим об’єктам і житловим масивам міста. «Однак, влада міста та усі служби готові до потенційно можливих надзвичайних ситуацій», – додав Попко.

За його даними, станом на 10 ранку 24 квітня рівень води у Дніпрі у Києві біля моста «Метро» становить 9 283 см, що аж на 20 см менше вчорашнього показника. «Це найбільше падіння рівня води з початку водопілля. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано», – констатував Попко.

Раніше повідомлялося, що у Вишгородському районі внаслідок тривалих дощових опадів розмило дамбу місцевого ставка. Вода впала у річку, яка проходить неподалік жилих вулиць. Водою розмило та підтопило дві вулиці.

Нагадаємо, річка Десна затопила майже все село Погреби на Київщині. У Бучанському районі Київської області з берегів вийшли річки Буча та Ірпінь, заплави яких нині затоплено. Є ризики часткового затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок переважно у прирічкових населених пунктах.

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Теги: метро Дніпро Ірпінь річка влада вода потоп

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