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Розгром «вагнерівців» у Малі: розвідка повідомила, як реагує Кремль

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Ворог змушений додаткові ресурси на захист власного контингенту у світі

Після нападу повстанців-туарегів на бойовиків ПВК «Вагнера» у Малі спостерігаються «конкретні військові наслідки». Зокрема, Росія перекидає в країну своїх військових та терористів з інших частин Африки.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«У різних куточках фігурує інформація. Був Судан, тепер Малі. Є ще країни, про які не було розголосу в ЗМІ поки що. Ось Сирія. Мова йде про те, що монополія у сфері бандитської, піратської діяльності російських ПВК у світі добігає кінця», – сказав Юсов.

Він зазначив, що у світі «з'являються сили, які можуть ставити цих злочинців на місце».

«Є іміджеві втрати. Є конкретні військові наслідки. Після подій в Малі вже відомо про перекидання туди російських військ та терористів з інших куточків Африки», – розповів представник розвідки.

За його словами, це змушує ворога відволікатися, витрачати сили та засоби, додаткові ресурси на захист власного контингенту. «В цілому, дуже добрі процеси. Велика подяка тим сміливим людям, які роблять подібні операції в різних куточках світу. Зараз це лише набирає обертів, далі буде більше», – зазначив Юсов.

Нагадаємо, повстанці-туареги з руху CSP-PSD оприлюднили фото та відео з розбитою колоною бойовиків ПВК «Вагнера» в африканській країні Малі.

Як стало відомо, бій відбувся в місті Тінзауатен поблизу кордону Малі з Алжиром 25 та 26 липня. Повстанці-туареги вбили й поранили близько 20 «вагнерів».

Теги: розвідка росія ПВК Вагнера втрати Африка

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