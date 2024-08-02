Обмін ув'язненими пройшов без взаємодії з Путіним – Білий дім

Байдена заявив, що йому не потрібно говорити з Путіним

США під час підготовки до обміну комунікували з російськими чиновниками

США не комунікували безпосередньо з російським диктатором Володимиром Путіним під час підготовки до великого обміну ув'язненими. Про це заявив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван під час брифінгу.

«Жодної взаємодії безпосередньо з Володимиром Путіним», – сказав Салліван.

Натомість посадовець зазначив, що США взаємодіяли з російськими чиновниками під час підготовки до обміну.

«У ході цього була активна взаємодія з російськими офіційними особами. Я не збираюся вдаватися в подробиці, тому що ці канали є чутливими і потребують захисту саме з цієї причини, тому що наявність цих чутливих каналів дозволяє нам отримувати такі результати, як сьогодні», – каже він.

Також під час брифінгу у Білому домі президента США Джо Байдена запитали, чи бажає він поговорити безпосередньо з Путіним, зважаючи на те, що ув’язнені повертаються додому в межах угоди. «Мені не потрібно говорити з Путіним», – відповів Байден.

Нагадаємо, 1 серпня, відбувся великий обмін ув'язненими між Росією і Білоруссю з одного боку та західними країнами з іншого.

Найбільший обмін полоненими в історії відносин Москви і Вашингтона відбувся в аеропорту Анкари: в ньому взяли участь відразу 24 людини. Російська сторона передала американській стороні 16 осіб (до цієї групи увійшли громадяни США, особи з подвійним громадянством та росіяни), а американська сторона передала Росії вісім осіб (усі вони є громадянами РФ).

Як повідомлялося, переговори між Заходом та Росією, які призвели до великого обміну ув’язненими почалися понад два роки тому.

До слова, німецькі слідчі незадоволені звільненням російського кілера з ФСБ Вадима Красікова під час обміну ув'язненими між Росією та Заходом, який відбувся 1 серпня.