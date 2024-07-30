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Росія атакувала припортову інфраструктуру на Херсонщині: є поранені

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія атакувала припортову інфраструктуру на Херсонщині: є поранені
На Херсонщині у результаті атаки пошкоджено газопроводи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Через атаку РФ поранення отримали вісім людей

У ніч проти 30 липня РФ влучила в об'єкти критичної інфраструктури та припортову інфраструктуру. В результаті атаки поранено людей. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури та припортову інфраструктуру; житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 24 приватні будинки.Також пошкоджено газопроводи», – йдеться у повідомленні.

Через атаку поранення отримали вісім людей.

Нагадаємо, що за добу російські загарбники завдали по території України ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 82 авіаційних удари (задіяли, зокрема 91 КАБ), використали для ураження 459 дронів-камікадзе. Здійснили 3467 обстрілів позицій наших військ.

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Теги: Херсон Херсонщина війна окупанти росія Україна

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