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Уламки ракети впали у Деснянському районі: стали відомі наслідки атаки на Київ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Уламки ракети впали у Деснянському районі: стали відомі наслідки атаки на Київ
Унаслідок падіння уламків ракети пошкоджено стоянку для автомобілів
фото ілюстративне

Загоряння внаслідок падіння не було

Унаслідок падіння уламків збитої російської ракети в одному із районів Києва пошкоджено стоянку автомобілів. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко

«Під час нічної атаки ворога, внаслідок падіння уламків ракети, пошкоджено стоянку для автомобілів в Деснянському районі столиці. Загоряння внаслідок падіння не було», – написав Кличко.

Мер Києва додав, що постраждалих немає, пошкоджених будівель не виявлено.

Нагадаємо, у ніч на 6 серпня  Київську область ворог атакував ракетами та «шахедами». У регіоні працювали сили ППО. Оперативні групи працюють на місцях падіння уламків збитих ворожих цілей. Так, станом на 8 ранку 6 серпня зафіксовано пошкодження багатоквартирного будинку, двох АЗС, багатоповерхової будівлі з офісними приміщеннями. Також вибуховою хвилею пошкоджено будинок лісника. Пожежі на місцях падіння уламків відсутні. 

Як повідомлялося, у Києві вночі 5 серпня пролунала серія вибухів, перші з яких були чутні одразу після оголошення повітряної тривоги через загрозу застосування балістичного озброєння. Про це повідомляють мешканці різних районів столиці у соціальних мережах. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив роботу протиповітряної оборони у місті.

Теги: Київ Віталій Кличко ракета

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