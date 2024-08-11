Поліція показала наслідки атаки РФ на Київщину: пошкоджено будинки та автомобілі (фото)

В одному з районів Київщини з-під завалів будинку працівники ДСНС дістали тіло загиблого 35-річного чоловіка та його сина

Поліція зазначає, що внаслідок атаки пошкоджено вісім будинків та чотири транспортні засоби

У ніч проти 11 серпня російські війська завдали ударів по території Броварського району у Київській області. Внаслідок чого загинули чоловік і дитина, є троє постраждалих. Про це повідомляє Національна поліція України.

Поліція зазначає, що внаслідок атаки пошкоджено вісім будинків та чотири транспортні засоби.

«В одному з районів Київщини з-під завалів будинку працівники ДСНС дістали тіло загиблого 35-річного чоловіка та його 4-річного сина. Також у будинку є постраждалі: 45-річний чоловік, 53-річна жінка та 12-річний хлопчик», – йдеться у повідомленні.

Постраждалих, за інформацією поліцейських, госпіталізовано, надається необхідна допомога.

ДСНС зауважує, що загинули цивільні через падіння уламків ракети на приватні житлові будинки у Броварському районі.

Нагадаємо, що унаслідок чергової нічної атаки 11 серпня російських безпілотників на Київщину загинули двоє мирних жителів – батько та його чотирирічна дитина. Уламок ракети влучив у їхній будинок, спричинивши руйнування та пожежу.

Згодом уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на смерть цивільних людей. Він заявив, що світ не має мовчати, коли кожен день в Україні росіяни вбивають мирних людей.

Також з'явилася інформація, що у ніч проти 11 серпня БпЛА та балістичні ракети на кшталт «Іскандер-М» або північнокорейської KN-23 намагалися атакувати Київ, але силами та засобами ППО всі ударні дрони ворога були збиті в повітряному просторі столиці України.