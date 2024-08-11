Головна Київ Новини
search button user button menu button

Поліція показала наслідки атаки РФ на Київщину: пошкоджено будинки та автомобілі (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Поліція показала наслідки атаки РФ на Київщину: пошкоджено будинки та автомобілі (фото)
В одному з районів Київщини з-під завалів будинку працівники ДСНС дістали тіло загиблого 35-річного чоловіка та його сина
фото: Національна поліція

Поліція зазначає, що внаслідок атаки пошкоджено вісім будинків та чотири транспортні засоби

У ніч проти 11 серпня російські війська завдали ударів по території Броварського району у Київській області. Внаслідок чого загинули чоловік і дитина, є троє постраждалих. Про це повідомляє Національна поліція України.

Поліція зазначає, що внаслідок атаки пошкоджено вісім будинків та чотири транспортні засоби.

Поліція показала наслідки атаки РФ на Київщину: пошкоджено будинки та автомобілі (фото) фото 1

«В одному з районів Київщини з-під завалів будинку працівники ДСНС дістали тіло загиблого 35-річного чоловіка та його 4-річного сина. Також у будинку є постраждалі: 45-річний чоловік, 53-річна жінка та 12-річний хлопчик», – йдеться у повідомленні.

Поліція показала наслідки атаки РФ на Київщину: пошкоджено будинки та автомобілі (фото) фото 2

Постраждалих, за інформацією поліцейських, госпіталізовано, надається необхідна допомога.

Поліція показала наслідки атаки РФ на Київщину: пошкоджено будинки та автомобілі (фото) фото 3

ДСНС зауважує, що загинули цивільні через падіння уламків ракети на приватні житлові будинки у Броварському районі. 

Нагадаємо, що унаслідок чергової нічної атаки 11 серпня російських безпілотників на Київщину загинули двоє мирних жителів – батько та його чотирирічна дитина. Уламок ракети влучив у їхній будинок, спричинивши руйнування та пожежу.

Згодом уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на смерть цивільних людей. Він заявив, що світ не має мовчати, коли кожен день в Україні росіяни вбивають мирних людей.

Також з'явилася інформація, що у ніч проти 11 серпня БпЛА та балістичні ракети на кшталт «Іскандер-М» або північнокорейської KN-23 намагалися атакувати Київ, але силами та засобами ППО всі ударні дрони ворога були збиті в повітряному просторі столиці України.

Читайте також: Втрати ворога станом на 11 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Теги: Київщина війна ракета російська ракета безпілотник Україна росія окупанти смерть діти поранення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін утримався від офіційного оголошення стану війни
Аналітики пояснили, навіщо РФ оголосила контртерористичну операцію у своїх областях
Сьогодні, 08:59
Білорусь намагається відволікти увагу українського командування
Білорусь перекине «Іскандери» й «Полонези» до кордону з Україною: влада відреагувала
Вчора, 16:14
Донька та внучка Лариси Ніцой в Одесі
«Ніби на чужинському острові з дикунами». Відома мовознавиця про враження від Одеси
9 серпня, 01:40
Подоляк заявив, що Україна має перемогти, але не лише на полі бою
Подоляк прокоментував міжнародну реакцію на події в Курській області
8 серпня, 19:43
Президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте дивляться на F-16 в Ейндховені, Нідерланди, 20 серпня 2023 року
Коли перші F-16 будуть в Україні? Деталі від The Washington Post
28 липня, 17:31
Коли краще стригтись, згідно з місячним календарем на серпень 2024?
Місячний календар стрижок на серпень 2024: коли стригти волосся
26 липня, 22:00
Метью Міллер прокоментував роль Китаю у завершенні війни
США вважають, що Китай може зіграти продуктивну роль у завершенні війни в Україні
17 липня, 02:26
Максим Росляков, позивний Артист, загинув 11 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку
Загинув за місяць до власного весілля. Згадаймо Максима Рослякова
13 липня, 09:00
20 країн приєдналися і уклали безпекові договори з Україною
Тривога на Київщині, договір Ukraine Compact: головне за ніч
12 липня, 06:05

Новини

Поліція показала наслідки атаки РФ на Київщину: пошкоджено будинки та автомобілі (фото)
Поліція показала наслідки атаки РФ на Київщину: пошкоджено будинки та автомобілі (фото)
Нічна атака РФ на Київщину: влада повідомила деталі
Нічна атака РФ на Київщину: влада повідомила деталі
На Київщині внаслідок російської атаки загинув батько з дитиною
На Київщині внаслідок російської атаки загинув батько з дитиною
У Київській області були зафіксовані ворожі безпілотники, працювало ППО
У Київській області були зафіксовані ворожі безпілотники, працювало ППО
В Києві вдруге за ніч лунала тривога
В Києві вдруге за ніч лунала тривога
На Київщині здетонував боєприпас: загинув чоловік, поранено дитину (фото)
На Київщині здетонував боєприпас: загинув чоловік, поранено дитину (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
21K
Лукашенко прокоментував операцію ЗСУ у Курській області
18K
Митрополит, якого Ющенко зробив Героєм України, скоїв п’яне ДТП. Місцева влада приховує деталі
17K
У Курську прогриміли вибухи, є руйнування (оновлено)
11K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
5903
У Києві інспекторка поліції загинула в ДТП

Новини

У Курську прогриміли вибухи, є руйнування (оновлено)
Сьогодні, 05:48
Енергетики ДТЕК повернули світло ще для 5 тис. родин після обстрілів
Вчора, 16:19
Авіакатастрофа в Бразилії: загинули всі
Вчора, 03:25
Вилучення у бухгалтера «Міт Пром» 4,7 млн євро. Компанія оприлюднила спростування
9 серпня, 19:28
За день ДТЕК повернув світло 10 тис. родин, що були без електрики через обстріли
8 серпня, 19:32
Атомна генерація забезпечує 60% споживання електроенергії – Галущенко
8 серпня, 14:42

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua