Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

17-та балістика за місяць: Росія вчетверте атакувала «Запоріжсталь»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
17-та балістика за місяць: Росія вчетверте атакувала «Запоріжсталь»

Росія зриває відновлення «Запоріжсталі»: комбінат пережив четверту атаку за місяць

Уранці 17 вересня Росія знову атакувала «Запоріжсталь» балістичними ракетами. Дві ракети влучили у промислові майданчики підприємства. Це вже четверта атака на комбінат за місяць, і 17-та балістична ракета, випущена по ньому від початку серпня.

У Групі «Метінвест» повідомили, що унаслідок нового удару суттєво пошкоджено основне технологічне та допоміжне обладнання, будівлі цехів, інженерні та залізничні мережі.

Загиблих немає. Один працівник не встиг дістатися укриття, його деблокували та госпіталізували з уламковими пораненнями і струсом мозку.

«Країна-агресор випустила по Запоріжсталі загалом 17 балістичних ракет, починаючи з серпня. Це вже четверта атака за трохи більше ніж місяць – системний терор проти української промисловості та людей», – заявив операційний директор Групи «Метінвест» Олександр Мироненко.

За його словами, повторні удари по вже зупиненому підприємству є спробою не дати комбінату відновити виробництво.

«Запоріжсталь» не працює після атаки 11 серпня, коли були пошкоджені виробничі потужності, інфраструктура та енергосистема підприємства. Тоді загинули 8 працівників, ще 28 були поранені.

27 серпня Росія знову атакувала комбінат, пошкодивши ті самі виробничі об’єкти. 12 вересня удар припав по доменному та сталеплавильному виробництву, енергетичних об’єктах і логістичній інфраструктурі. Тоді постраждали четверо працівників.

Після атаки 17 вересня на підприємстві тривають роботи з розбору завалів і ліквідації наслідків удару. Фахівці мають оцінити нові масштаби пошкоджень та можливості подальшого відновлення.

У «Метінвесті» наголошують, що ключовим завданням залишається збереження «Запоріжсталі», її команди та виробничого потенціалу. Але кожен новий удар ускладнює перспективи відновлення підприємства.

Теги: ракета інфраструктура укриття росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін встановив черговий дедлайн для захоплення Донеччини
Путін 15 разів вимагав захопити Донеччину та не отримав результат – ISW
25 серпня, 05:26
Нардеп Сергій Соболєв розповів про загострення на острові Тузла
Нардеп семи скликань назвав президента, який зупинив першу потенційну війну з Росією
21 серпня, 19:08
Путін назвав удари по Україні «ефективними» і пов’язав їх із просуванням армії РФ
Путін розкрив цинічну мету ударів по Україні
22 серпня, 18:49
Зеленський підкреслив, що проєкт Freyja перейшов до технічного етапу
Балістичний терор. Зеленський розказав, як Україна готується до зими
23 серпня, 11:56
До цього Німеччина оголосила про закриття російського генконсульства в Бонні через гібридні атаки Росії
Лавров оголосив відповідь Росії на закриття генконсульства у Німеччині
3 вересня, 09:29
Папа Римський закликав вірян молитися за припинення воєн у світі
Папа Римський відреагував на дипломатичні зусилля Трампа щодо України
6 вересня, 18:35
Відбій було оголошено о 19:45
Шоста за добу повітряна тривога в Києві тривала 22 хвилини
12 вересня, 19:59
Попри таке « посилення» російської армії, ситуація на фронті для окупантів залишається складною
Патріарх Кирило відправив на фронт скелет князя, який здав Москву Орді (відео)
Сьогодні, 08:07
Мелоні: Я розцінюю постійні російські провокації як прояв нервозності
Прем'єрка Італії пояснила причину постійних російських провокацій
Вчора, 23:21

Події в Україні

17-та балістика за місяць: Росія вчетверте атакувала «Запоріжсталь»
17-та балістика за місяць: Росія вчетверте атакувала «Запоріжсталь»
Росія вдарила по АЗС біля кордону Польщі: Туск розповів про атаку
Росія вдарила по АЗС біля кордону Польщі: Туск розповів про атаку
СБУ затримала двох російських агітаторів на Сумщині: їм загрожує до восьми років
СБУ затримала двох російських агітаторів на Сумщині: їм загрожує до восьми років
На кордоні з Молдовою зупинено пропуск: названо причину
На кордоні з Молдовою зупинено пропуск: названо причину
«Ця робота тримає міста живими». Буданов привітав з Днем рятівника
«Ця робота тримає міста живими». Буданов привітав з Днем рятівника
Росія знищила «Епіцентр» у Харкові: це вже друга атака на торговий центр (фото)
Росія знищила «Епіцентр» у Харкові: це вже друга атака на торговий центр (фото)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 вересня 2026
134K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
98K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
71K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
62K
Івахненко пояснила звідки в неї дорогі прикраси, які засвітилися в операції «Карфаген»

Новини

В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
Вчора, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
14 вересня, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua