Колишній голова міграційної служби Росії підробив 100 тис. документів

Зловмисник із своїми поплічниками виготовляв і підписував фальшиві документи про постановку на міграційний облік іноземців

У Санкт-Петербурзі було затримано колишнього начальника регіонального управління з питань міграції за підозрою в причетності до схеми, за допомогою якої в місті незаконно легалізували понад 100 тисяч мігрантів. Про це пишуть росЗМІ із посиланням на повідомлення пресслужби ГУ МВС Росії у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Продовжуючи оперативно-розшукові заходи в рамках раніше порушеної кримінальної справи, співробітники служби власної безпеки ГУ МВС Росії та співробітники УФСБ Росії встановили причетність до цієї протиправної діяльності колишнього начальника регіонального управління з питань міграції, який місяць тому звільнився з органів внутрішніх справ за власним бажанням» , – повідомили у пресслужбі.

Ім'я затриманого не називається. За даними відомства, затриманий,щодо якого було порушено кримінальну справу за статтею 286 Кримінального кодексу РФ («Перевищення посадових повноважень»), звільнився з органів минулого місяця

Будь ласка, читайте текст після реклами

Масштабну схему організації нелегальної міграції в Петербурзі виявили в жовтні 2022 року. За даними слідства, вона діяла щонайменше чотири роки. Учасники злочинної групи виготовляли для іноземців підробні документи про постановку на міграційний облік, а стороною, що приймає, вказували організації, які, як було заявлено, надавали послуги з тимчасового розміщення людей.

Раніше йшлось про те, щоросійська влада хоче змусити мігрантів підписувати дивну угоду. Голова комітету Держдуми у справах СНД Леонід Калашніков повідомив про проєкт закону, який передбачає підписання іноземцями, що в'їжджають до РФ, «угоди про лояльність». За його словами, у документі передбачається «згода з боку іноземного громадянина, який в'їжджає до РФ, дотримуватись деяких правил, зокрема, не займатися дискредитацією внутрішньої та зовнішньої політики країни, не спотворювати історичні факти щодо Великої Вітчизняної війни».

Читайте також: Як росіяни схиляють мігрантів воювати проти України





