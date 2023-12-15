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Колишній голова міграційної служби Росії підробив 100 тис. документів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Колишній голова міграційної служби Росії підробив 100 тис. документів
Російський чиновник вирішив заробити на мігрантах
фото із відкритих джерел

Зловмисник із своїми поплічниками виготовляв і підписував фальшиві документи про постановку на міграційний облік іноземців

У Санкт-Петербурзі було затримано колишнього начальника регіонального управління з питань міграції за підозрою в причетності до схеми, за допомогою якої в місті незаконно легалізували понад 100 тисяч мігрантів. Про це пишуть росЗМІ із посиланням на повідомлення пресслужби ГУ МВС Росії у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області.

«Продовжуючи оперативно-розшукові заходи в рамках раніше порушеної кримінальної справи, співробітники служби власної безпеки ГУ МВС Росії та співробітники УФСБ Росії встановили причетність до цієї протиправної діяльності колишнього начальника регіонального управління з питань міграції, який місяць тому звільнився з органів внутрішніх справ за власним бажанням» , – повідомили у пресслужбі.

Ім'я затриманого не називається. За даними відомства, затриманий,щодо якого було порушено кримінальну справу за статтею 286 Кримінального кодексу РФ («Перевищення посадових повноважень»), звільнився з органів минулого місяця

Масштабну схему організації нелегальної міграції в Петербурзі виявили в жовтні 2022 року. За даними слідства, вона діяла щонайменше чотири роки. Учасники злочинної групи виготовляли для іноземців підробні документи про постановку на міграційний облік, а стороною, що приймає, вказували організації, які, як було заявлено, надавали послуги з тимчасового розміщення людей.

Раніше йшлось про те, щоросійська влада хоче змусити мігрантів підписувати дивну угоду. Голова комітету Держдуми у справах СНД Леонід Калашніков повідомив про проєкт закону, який передбачає підписання іноземцями, що в'їжджають до РФ, «угоди про лояльність».  За його словами, у документі передбачається «згода з боку іноземного громадянина, який в'їжджає до РФ, дотримуватись деяких правил, зокрема, не займатися дискредитацією внутрішньої та зовнішньої політики країни, не спотворювати історичні факти щодо Великої Вітчизняної війни».

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Теги: росія суд мігранти арешт росіяни послуги документи влада

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