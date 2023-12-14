Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Розвідка: Росіяни намагаються приховати факт диверсії на нафтобазі у Воронежі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка: Росіяни намагаються приховати факт диверсії на нафтобазі у Воронежі
12 грудня на території нафтобази компанії «Роснєфть» у місті Воронеж пролунав вибух
фото ілюстративне

Місцева воронезька влада вигадала «навчання підрозділів міністерства з надзвичайних ситуацій»

У Росії намагаються приховати факт диверсії на нафтобазі «Роснєфті» у Воронежі 12 грудня та власну неспроможність забезпечити безпеку на критичних об’єктах. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«12 грудня на території нафтобази компанії «Роснєфть» у місті Воронеж пролунав вибух. Невідомі противники путінського режиму підірвали резервуар з пальним, внаслідок чого на об’єкті спалахнула пожежа», – ідеться у повідомленні.

Аби приховати факт диверсії та власну неспроможність забезпечити безпеку на критичних об’єктах, місцева воронезька влада вигадала «навчання підрозділів міністерства з надзвичайних ситуацій» прямо біля «багатотонної» цистерни з пальним. «Під які «навчання» маскують роботу місцевих слідчих органів на воронезькій нафтобазі наразі незрозуміло навіть самим слідчим», – зазначили у ГУР.

Триває 659-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 120 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по п’ятьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника.

Читайте також: Підрив нафтобази у Луганську: далекобійні безпілотники ЗСУ завдають чимало клопоту окупантам
Теги: пожежа вибух авіація навчання озброєння влада росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З Брянська до Києва ракета долітає за дві хвилини і оголосити повітряну тривогу не встигають
Експерт пояснив, чому ворог почав обстрілювати Київ «Іскандерами»
Сьогодні, 11:38
Китай зіштовхнувся із великою дефляцією
Повільне відновлення Китаю після кризи: Reuters з'ясував причини
11 грудня, 13:27
У Миколаєві прогримів вибух
У Миколаєві прогримів вибух
8 грудня, 22:29
Більшість мігрантів прибувають до Німеччини із Сирії
Німеччина потерпає від напливу біженців: ЗМІ шокували цифрами
8 грудня, 07:37
7 грудня – Всесвітній день української хустки
7 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 грудня, 00:01
Арнальдо Чаморро з представниками Сполучених Штатів Кайласи
Чиновник підписав угоду з вигаданою країною і змушений був піти у відставку
2 грудня, 21:36
Мобільний клас з вивчення Голодомору
Канада запровадила обов'язкові уроки історії про Голодомор в Україні
29 листопада, 03:49
В Україні масштабна повітряна тривога тривала менше години
В Україні масштабна повітряна тривога тривала менше години
28 листопада, 14:26
Над Україною вночі було зафіксовано три групи ударних безпілотників
Атака ворожих безпілотників, Захід оцінив втрати росіян в Україні: головне за ніч
17 листопада, 06:58

Соціум

Розвідка: Росіяни намагаються приховати факт диверсії на нафтобазі у Воронежі
Розвідка: Росіяни намагаються приховати факт диверсії на нафтобазі у Воронежі
Розвідка: Шойгу призначив нового командира крейсера «Москва», який знищили ЗСУ у 2022 році
Розвідка: Шойгу призначив нового командира крейсера «Москва», який знищили ЗСУ у 2022 році
Робота для біженців у Німеччині. Статистика не обнадіює
Робота для біженців у Німеччині. Статистика не обнадіює
Ілон Маск хоче російський паспорт: «Путін – непоганий мужик»
Ілон Маск хоче російський паспорт: «Путін – непоганий мужик»
Росіяни у Бєлгородській області підірвались на власній міні: один залишився без ніг
Росіяни у Бєлгородській області підірвались на власній міні: один залишився без ніг
У Нідерландах переповнені притулки: влада просить українців самим платити за житло
У Нідерландах переповнені притулки: влада просить українців самим платити за житло

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
Шантаж Орбана завершився? ЄС дасть Угорщині гроші, але є нюанс
45K
Закриття метро на «Теремки»: експерт назвав винуватця катастрофи
39K
«Одеса – російське місто». Путін пояснив, чому РФ обстрілює українських дітей
21K
Московська церква в Україні просить молитися за здоров'я митрополита, який цілувався з Януковичем
20K
Новий Рік у Буковелі. Скільки коштує переночувати в улюбленому готелі Коломойського
16K
Уночі в небі можна буде побачити надзвичайне природне явище

Новини

«Київстар» заявив, що зв'язок майже відновлено: коли повернуть мобільний інтернет
Сьогодні, 14:15
«Такі є тільки у НАТО і України»: «Метінвест» передав ГУР тепловізійні приціли
Сьогодні, 12:23
Кількість ворожих атак різко зросла: Генштаб звітує про 120 боїв за добу
Сьогодні, 07:16
Атака на Одещину, збиття дронів у Росії: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Дощ, мокрий сніг та ожеледь: прогноз погоди на 14 грудня
Сьогодні, 04:48
14 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua