Розвідка: Росіяни намагаються приховати факт диверсії на нафтобазі у Воронежі

12 грудня на території нафтобази компанії «Роснєфть» у місті Воронеж пролунав вибух

Місцева воронезька влада вигадала «навчання підрозділів міністерства з надзвичайних ситуацій»

У Росії намагаються приховати факт диверсії на нафтобазі «Роснєфті» у Воронежі 12 грудня та власну неспроможність забезпечити безпеку на критичних об’єктах. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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«12 грудня на території нафтобази компанії «Роснєфть» у місті Воронеж пролунав вибух. Невідомі противники путінського режиму підірвали резервуар з пальним, внаслідок чого на об’єкті спалахнула пожежа», – ідеться у повідомленні.

Аби приховати факт диверсії та власну неспроможність забезпечити безпеку на критичних об’єктах, місцева воронезька влада вигадала «навчання підрозділів міністерства з надзвичайних ситуацій» прямо біля «багатотонної» цистерни з пальним. «Під які «навчання» маскують роботу місцевих слідчих органів на воронезькій нафтобазі наразі незрозуміло навіть самим слідчим», – зазначили у ГУР.

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Триває 659-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 120 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по п’ятьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника.