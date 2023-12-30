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Окупанти вдарили по Харкову ракетами типу С-300, постраждав готельний комплекс

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупанти вдарили по Харкову ракетами типу С-300, постраждав готельний комплекс
Від удару росіян постраждав Kharkiv Palace Hotel
фото з відкритих джерел

Відомо про 16 постраждалих

Під час масштабної атаки на центр Харкова у суботу, 30 грудня, росіяни поцілили в готель. Ідеться про Kharkiv Palace Hotel, повідомляють місцеві пабліки.

Окупанти вдарили по Харкову ракетами типу С-300, постраждав готельний комплекс фото 1

За інформацією мера Харкова Ігора Терехова, попередньо загиблих немає. Відомо про 16 постраждалих, п’ятеро з них уже у лікарні.

Окупанти вдарили по Харкову ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області. Також одна з ракет влучила у житловий будинок, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Раніше начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що окупанти нанесли більше шести ударів.

Окупанти вдарили по Харкову ракетами типу С-300, постраждав готельний комплекс фото 2

Є пошкодження цивільної інфраструктури: лікувальної установи, багатоквартирних житлових будинів, магазинів та інших громадських місць, транспортуПрофільні служби працюють на місцях влучань. 

 

Теги: Харків росіяни готель будинок

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