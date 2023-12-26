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Міжнародна федерація кінного спорту не допустила росіян до Олімпіади

Діана Гасюк
glavcom.ua
Міжнародна федерація кінного спорту не допустила росіян до Олімпіади
фото з відкритих джерел

Федерація заборонила російським та білоруським спортсменам брати участь у змаганнях ще з березня 2022 року

Міжнародна федерація кінного спорту (FEI) заявила, що російські та білоруські спортсмени не братимуть участі в Олімпіаді-2024 у Парижі в цьому виді спорту. Її заяву цитують міжнародні агенції. Про це інформує Reuters з посиланням на Міжнародну федерацію кінного спорту.

З минулого року FEI заборонила російським і білоруським спортсменам брати участь у своїх змаганнях. Це пояснили тим, що для отримання доступу до Олімпіади спортсмени мали брати участь у змаганнях FEI в різних категоріях з 1 січня по 31 грудня 2023 року.

Пресслужба також зазначила, що заходи, які забороняють участь спортсменів з Росії та Білорусі, залишаться в силі й наступного року.

«Жодна подія FEI, організована в Росії та Білорусі, не може бути включена в календар FEI на 2024 рік», – сказали в організації.

Раніше в грудні Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заявив, що росіяни та білоруси, які пройшли кваліфікацію у своєму виді спорту на Олімпіаду в Парижі 2024 року, можуть взяти участь у змаганнях як нейтральні атлети – без прапорів, емблем чи гімнів. Таким чином МОК змінив політику, запроваджену в 2022 році, яка передбачала повну заборону на участь російських і білоруських спортсменів.

Нагадаємо, виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету (МОК) таки ухвалила рішення допустити спортсменів із Росії та Білорусі до участі в літніх Олімпійських іграх у Парижі у 2024 році. Щоправда, з суттєвими обмеженнями: вони не зможуть брати участь в командних видах спорту, а ті індивідуальні спортсмени, що проб’ються на Олімпіаду, не зможуть виходити під прапорами своїх країн, на їхню честь не гратимуть державні гімни. Окрім того, до змагань не будуть допущені спортсмени з російськими та білоруськими паспортами, які підтримують війну в Україні та/чи перебувають за контрактом з військовими чи службами національної безпеки. Допоміжного персоналу останній пункт не стосується. Жоден російський чи білоруський чиновник не буде запрошений чи акредитований на Олімпійських іграх. Власне, схожі правила після початку війни діють щодо представників цих країн в багатьох видах, але організатори змагань їх не завжди дотримуються. Ну, і вже традиційно російські спортсмени лишаються під особливим прицілом антидопінгових органів.

Український президент Володимир Зеленський у свою чергу заявив, що російських спортсменів «не можна прикрити удаваним нейтралітетом». В.о. міністра молоді та спорту України Матвій Бідний назвав це питанням зовнішньої політики і заявив, що рішення про участь України в Олімпійських ігор в таких умовах буде прийматися після комунікації з суспільством. Розглядають можливість бойкоту Олімпіади і країни Балтії та Скандинавії. Але цього замало для тиску на МОК, аби він здав назад та переглянув свій вердикт. 

Теги: спорт росіяни правила Володимир Зеленський російські спортсмени

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